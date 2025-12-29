Abgeräumte Grabstätte: Doch noch Lösung gefunden

Der Fall des sang- und klanglos abgeräumten Grabes in Leonding sorgte für große Aufregung. Nach einem Telefonat mit der Betroffenen Sabine S. am Montag wird die letzte Ruhestätte ihrem Namen wieder gerecht: Bürgermeisterin Sabine Naderer-Jelinek hat die Anweisung gegeben, die Gegenstände wieder zum Grab zu bringen, was bereits erledigt wurde.