Abgeräumte Grabstätte: Doch noch Lösung gefunden
Inhaberin atmet auf
Die Bürgermeisterin von Leonding (Oberösterreich) bedauert den Vorfall zutiefst. Nach einem Telefonat mit der Grabinhaberin am Montag kamen das Kreuz und die Dekorationen umgehend zurück an die Ruhestätte. Nun will die Stadt den Informationsprozess im Falle einer Abräumung prüfen, um solche Vorfälle in Zukunft zu verhindern.
Der Fall des sang- und klanglos abgeräumten Grabes in Leonding sorgte für große Aufregung. Nach einem Telefonat mit der Betroffenen Sabine S. am Montag wird die letzte Ruhestätte ihrem Namen wieder gerecht: Bürgermeisterin Sabine Naderer-Jelinek hat die Anweisung gegeben, die Gegenstände wieder zum Grab zu bringen, was bereits erledigt wurde.
