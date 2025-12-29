Drei Tote bei schwerem Hochwasser in Südspanien

Es kam zu Überflutungen. Weiter östlich waren auch die Region Murcia sowie die Küste um Valencia von heftigen Regenfällen betroffen. Am Sonntag wurde das erste Todesopfer des Hochwassers gemeldet. Der Kleinbus des Mannes war von Wassermassen erfasst worden. Zunächst war noch ein Mitfahrer vermisst, der am Montag ebenfalls tot gefunden wurde. Die beiden Männer seien Anfang 50 und „lebenslange Freunde“ gewesen, sagte der Bürgermeister der Gemeinde Alhaurín el Grande, António Bermudez. Ihr Tod bedeute „traurige und finstere Weihnachten“. Für Dienstag rief die Stadtverwaltung einen Trauertag aus und sagte alle öffentlichen Veranstaltungen ab.