Warum Schönheit nicht immer von Vorteil sein muss

Sex sells – nicht nur, aber vor allem in der Werbung, wo attraktive Models und Werbeträger nachweislich die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, Klickraten steigern und Produkte begehrenswerter erscheinen lassen. Mitunter kann zu viel Attraktivität aber auch kontraproduktiv sein, insbesondere im Bereich der Fitness.
Muskeln an Armen und Beinen, ein flacher Bauch und ein knackiger Hintern: Soziale Medien wie Instagram, TikTok und YouTube sind voll von durchtrainierten Fitness-Influencern, auch Fitfluencern genannt, die aus ihrer Schönheit Kapital zu schlagen versuchen. Wer zu schön ist, kann darunter aber auch leiden.
