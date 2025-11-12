Warum Schönheit nicht immer von Vorteil sein muss

Sex sells – nicht nur, aber vor allem in der Werbung, wo attraktive Models und Werbeträger nachweislich die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, Klickraten steigern und Produkte begehrenswerter erscheinen lassen. Mitunter kann zu viel Attraktivität aber auch kontraproduktiv sein, insbesondere im Bereich der Fitness.