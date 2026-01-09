Knalleffekt: USA steigen bei Kärntner Lithium ein

Die Mutter aller Siedlungsprojekte
„Krone“-Kommentar
Seit einem negativen Urteil des Bundesverwaltungsgerichts ist es um den geplanten Lithium-Abbau in Kärnten ruhiger geworden. Doch jetzt dürfte das Projekt neuen Schwung bekommen – der Anwalt der Bergbaugesellschaft bestätigt gegenüber der „Krone“ einen Millionendeal mit dem US-Verteidigungsministerium.
Dass US-Präsident Donald Trump die amerikanische Rüstungsindustrie massiv hochfährt, hat sogar Auswirkungen auf Kärnten: Denn unter der Lavanttaler Koralpe im Grenzgebiet zur Steiermark lagern laut Angaben der Bergbaugesellschaft Critical Metal Corps rund 30 Megatonnen Lithium – einem seltenen Metall, das als kritischer Rohstoff und vor allem für den Bau von Akkus in der Hochtechnologie als unersetzbar gilt.
