Heizsysteme: Was für den Ausstieg aus Öl spricht

Ein typisches Einfamilienhaus in der Steiermark, Baujahr 1980, 150 Quadratmeter, vier Bewohner – und eine Ölkesselheizung, die getauscht wird. Basierend auf diesem Beispiel hat die Wirtschaftskammer Steiermark bzw. die Landesinnung der Heizungsinstallateure eine Studie zur CO2-Bilanz von Heizsystemen in Auftrag gegeben. Mit der Fragestellung: Welche Heizform ist – von der Herstellung über den Betrieb bis zur Entsorgung – die klimafreundlichste?