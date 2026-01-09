Heizsysteme: Was für den Ausstieg aus Öl spricht

Die Mutter aller Siedlungsprojekte
„Krone“-Kommentar
Eine neue Studie zeigt auf, wie steirische Haushalte am klimafreundlichsten heizen. Pellets und Wärmepumpen haben klar die Nase vorn. Das Land Steiermark rollt indes mit 1. Februar eine adaptierte Förderung für den Heizungstausch neu aus.
Ein typisches Einfamilienhaus in der Steiermark, Baujahr 1980, 150 Quadratmeter, vier Bewohner – und eine Ölkesselheizung, die getauscht wird. Basierend auf diesem Beispiel hat die Wirtschaftskammer Steiermark bzw. die Landesinnung der Heizungsinstallateure eine Studie zur CO2-Bilanz von Heizsystemen in Auftrag gegeben. Mit der Fragestellung: Welche Heizform ist – von der Herstellung über den Betrieb bis zur Entsorgung – die klimafreundlichste?
