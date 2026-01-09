„Das ist absolut skandalös!“ Wirbel nach Topspiel

Nach dem Premier-League-Topspiel zwischen Tabellenführer Arsenal und Meister Liverpool (0:0) herrscht große Aufregung. Gabriel Martinelli schubste den angeschlagenen Conor Bradley und muss sich nun harte Kritik gefallen lassen. „Das ist absolut skandalös“, schimpft etwa England-Legende Gary Neville.
In der Nachspielzeit verdrehte sich Liverpool-Verteidiger Conor Bradley bei einer Klärungsaktion das linke Knie und blieb mit Schmerzen am Boden liegen. Arsenals Gabriel Martinelli ging zu seinem Gegenspieler hin, ließ den Ball auf Bradley fallen und schubste den Nordiren ins Seitenaus.
Wilde Rudelbildung
Die Folge war eine wilde Rudelbildung. Die „Reds“-Akteure knöpften sich Martinelli vor. Martinelli und Ibrahima Konate sahen die Gelbe Karte. Bradley musste schließlich mit einer Trage vom Platz gebracht werden, es droht eine lange Zwangspause.
„Das geht nicht“
Für seine Aktion muss Martinelli jede Menge Kritik einstecken. „Man kann ihn nicht so vom Platz schubsen, das geht nicht“, betonte Legende Gary Neville bei Sky UK. „Ich bin stinksauer auf Martinelli. Ich verstehe nicht, warum kein Liverpool-Spieler ihn umgehauen hat und dafür eine Rote Karte kassiert hat. Das ist absolut skandalös.“
Inzwischen sah Martinelli sein Fehlverhalten ein. „Ich habe im Eifer des Gefechts nicht erkannt, dass er ernsthaft verletzt war“, schrieb der Brasilianer via Instagram und verriet, dass er sich bereits bei Bradley entschuldigt hat. Nachsatz: „Ich will sagen, dass mir meine Reaktion zutiefst leidtut.“
