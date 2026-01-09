Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Szene erhitzt Gemüter

„Das ist absolut skandalös!“ Wirbel nach Topspiel

Premier League
09.01.2026 09:29
Gabriel Martinelli zog sich den Ärger der Liverpool-Spieler zu.
Gabriel Martinelli zog sich den Ärger der Liverpool-Spieler zu.(Bild: AP/John Walton)

Nach dem Premier-League-Topspiel zwischen Tabellenführer Arsenal und Meister Liverpool (0:0) herrscht große Aufregung. Gabriel Martinelli schubste den angeschlagenen Conor Bradley und muss sich nun harte Kritik gefallen lassen. „Das ist absolut skandalös“, schimpft etwa England-Legende Gary Neville.

0 Kommentare

In der Nachspielzeit verdrehte sich Liverpool-Verteidiger Conor Bradley bei einer Klärungsaktion das linke Knie und blieb mit Schmerzen am Boden liegen. Arsenals Gabriel Martinelli ging zu seinem Gegenspieler hin, ließ den Ball auf Bradley fallen und schubste den Nordiren ins Seitenaus.

Wilde Rudelbildung
Die Folge war eine wilde Rudelbildung. Die „Reds“-Akteure knöpften sich Martinelli vor. Martinelli und Ibrahima Konate sahen die Gelbe Karte. Bradley musste schließlich mit einer Trage vom Platz gebracht werden, es droht eine lange Zwangspause.

Lesen Sie auch:
Premier League
Liverpool knöpft Spitzenreiter Arsenal Remis ab
08.01.2026

„Das geht nicht“
Für seine Aktion muss Martinelli jede Menge Kritik einstecken. „Man kann ihn nicht so vom Platz schubsen, das geht nicht“, betonte Legende Gary Neville bei Sky UK. „Ich bin stinksauer auf Martinelli. Ich verstehe nicht, warum kein Liverpool-Spieler ihn umgehauen hat und dafür eine Rote Karte kassiert hat. Das ist absolut skandalös.“

Inzwischen sah Martinelli sein Fehlverhalten ein. „Ich habe im Eifer des Gefechts nicht erkannt, dass er ernsthaft verletzt war“, schrieb der Brasilianer via Instagram und verriet, dass er sich bereits bei Bradley entschuldigt hat. Nachsatz: „Ich will sagen, dass mir meine Reaktion zutiefst leidtut.“

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Gary Neville
EnglandLiverpool
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Ausland
Weinviertler Stromhelden holen Berlin aus Blackout
133.163 mal gelesen
Die beiden Monteure Patrick Adamek (li.) und Joachim Sauer beim Einsatz in Berlin
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
120.803 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Österreich
Teuerung zu hoch: Geduld der Österreicher am Ende
113.560 mal gelesen
14 Prozent der Österreicher sehen gar keine Erholung der Wirtschaft – Teuerung und hohe Kosten ...
Mehr Premier League
Deutsche Bundesliga
Frankfurt gegen Dortmund ab 20.30 Uhr LIVE
Heftiges Winterwetter
Bundesliga-Spiele wackeln wegen Sturmtief Elli
Bayern-Legionär glänzt
Laimer: Tor des Monats – und es winkt Belohnung!
Lustiges Insta-Video
Rückkehr zu Ex-Verein! Wechsel von ÖFB-Held fix
Durchbruch im Poker
Madrid oder München? Bayern-Kicker legt sich fest!

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf