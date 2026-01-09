„Das ist absolut skandalös!“ Wirbel nach Topspiel

„Das geht nicht“

Für seine Aktion muss Martinelli jede Menge Kritik einstecken. „Man kann ihn nicht so vom Platz schubsen, das geht nicht“, betonte Legende Gary Neville bei Sky UK. „Ich bin stinksauer auf Martinelli. Ich verstehe nicht, warum kein Liverpool-Spieler ihn umgehauen hat und dafür eine Rote Karte kassiert hat. Das ist absolut skandalös.“