A21 wegen brennendem Lkw komplett gesperrt

Die Sperre ist in Richtung Wien ab dem Knoten Steinhäusl und in Richtung St. Pölten ab Brunn am Gebirge aufrecht. Laut ÖAMTC wird sie bis in den frühen Nachmittag andauern. Der Verkehr kann großräumig – etwa über die Westautobahn und das Stadtgebiet von Wien – ausweichen.