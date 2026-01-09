A21 wegen brennendem Lkw komplett gesperrt

Tiefster Winter! Zweites Damen-Training abgesagt
Ein brennender Lkw hat Freitagfrüh für eine Totalsperre der Wiener Außenring-Autobahn gesorgt. Das Fahrzeug war mit Reifen beladen, massive Rauchentwicklung war die Folge.
Der Lkw war gegen 6.45 Uhr aus noch ungeklärter Ursache zwischen Mayerling und Heiligenkreuz im Bezirk Baden in Brand geraten. Wegen des starken Rauches musste auch die Gegenfahrbahn der A21 gesperrt werden.
Die Sperre ist in Richtung Wien ab dem Knoten Steinhäusl und in Richtung St. Pölten ab Brunn am Gebirge aufrecht. Laut ÖAMTC wird sie bis in den frühen Nachmittag andauern. Der Verkehr kann großräumig – etwa über die Westautobahn und das Stadtgebiet von Wien – ausweichen.
