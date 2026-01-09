Schnee in Wien, Glatteisgefahr im ganzen Land

Am Freitag stand Österreich nicht nur verbreitet mit Schneefall auf: Auf dem Weg zur Arbeit heißt es auch besonders vorsichtig sein, denn nicht nur der Schnee macht Straßen und Wege gefährlich und rutschig!
Denn das Risiko von Glatteis ist am Freitag großes Thema. In den Nachtstunden erreichte die Warmfront des Tiefs „Elli“, das vor allem in Deutschland in den kommenden Stunden massiven Schneefall bringen wird, Österreich. „Dabei schiebt sich vorübergehend milde Atlantikluft über die bestehende Kaltluft“, teilte die Unwetterzentrale auf ihrer Website mit.
Meteorologe warnt vor „teils erheblicher Glätte“
Der Schnee sorgte etwa in Tirol für Probleme: Räumdienste standen dort seit Stunden im Einsatz, der teils heftige Niederschlag führte etwa auf der Brennerautobahn zu Behinderungen und ersten, kurzfristigen Sperren wegen quer stehender Lkw.
Vom Westen her geht der Schneefall im Laufe des Morgens und Vormittags in gefrierenden Regen über und kann so die Straßen spiegelglatt machen, wird gewarnt. Besonders in Oberösterreich und im Salzburger Flachgau müsse daher „mit teils erheblicher Glätte“ gerechnet werden, warnte die Unwetterzentrale.
Doch auch der Osten stand am Freitagmorgen mit Schneefall auf. Teils starkes Schneetreiben gab es etwa in der Bundeshauptstadt. Im Tagesverlauf können sich zu den Flocken jedoch auch Regen oder Eiskörner gesellen – die Gefahr von gefrierendem Regen steigt damit ebenfalls.
Auch weitere Regionen von Glatteisgefahr betroffen
Besondere Vorsicht ist dann auch entlang der Donau bis zum Wienerwald und im Waldviertel geboten. Ebenso steigt die Glatteisgefahr in der südlichen Steiermark sowie im Mittel- und Südburgenland stark an.
Glatte Straßen können rasch zur Gefahr werden. Richtiges Fahrverhalten ist das A und O, um sicher ans Ziel zu kommen:
„Im Wiener Raum und im Weinviertel ist das Risiko nach derzeitigem Stand etwas geringer, hier wird es meist bei Schneefall bleiben“, so die Unwetterzentrale.
