Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Achtung, rutschig!

Schnee in Wien, Glatteisgefahr im ganzen Land

Österreich
09.01.2026 08:27

Am Freitag stand Österreich nicht nur verbreitet mit Schneefall auf: Auf dem Weg zur Arbeit heißt es auch besonders vorsichtig sein, denn nicht nur der Schnee macht Straßen und Wege gefährlich und rutschig!

0 Kommentare

Denn das Risiko von Glatteis ist am Freitag großes Thema. In den Nachtstunden erreichte die Warmfront des Tiefs „Elli“, das vor allem in Deutschland in den kommenden Stunden massiven Schneefall bringen wird, Österreich. „Dabei schiebt sich vorübergehend milde Atlantikluft über die bestehende Kaltluft“, teilte die Unwetterzentrale auf ihrer Website mit. 

Österreich
Symbol stark bewölkt
-7° / 1°
7 km/h
03:36 h
35 %
Symbol Schneefall
-5° / -4°
10 km/h
00:10 h
65 %
Symbol stark bewölkt
-5° / 3°
14 km/h
03:39 h
60 %
Symbol stark bewölkt
-7° / -2°
26 km/h
01:32 h
45 %
Symbol stark bewölkt
-7° / -2°
9 km/h
02:01 h
50 %
Symbol leichter Schneefall
-5° / -3°
6 km/h
00:14 h
65 %
Symbol Nebel
-4° / -3°
13 km/h
00:01 h
15 %
Symbol Nebel
-3° / -1°
8 km/h
00:00 h
25 %
Symbol Nebel
-1° / 1°
6 km/h
00:00 h
25 %
Symbol stark bewölkt
0° / 3°
10 km/h
01:54 h
45 %
Wien
Symbol bedeckt
-10° / -2°
17 km/h
00:19 h
35 %
Symbol Schneefall
-8° / -4°
7 km/h
00:27 h
55 %
Symbol Schneefall
-6° / 2°
21 km/h
01:21 h
70 %
Symbol wolkig
-8° / -4°
26 km/h
04:33 h
45 %
Symbol bedeckt
-10° / -4°
9 km/h
00:57 h
65 %
Symbol leichter Regen
-5° / 0°
9 km/h
01:25 h
80 %
Symbol Nebel
-4° / -2°
10 km/h
00:11 h
15 %
Symbol Nebel
-5° / -2°
8 km/h
00:37 h
30 %
Symbol Nebel
-2° / 0°
8 km/h
00:00 h
30 %
Symbol bedeckt
-1° / 2°
10 km/h
00:49 h
45 %
St. Pölten
Symbol stark bewölkt
-6° / 1°
16 km/h
02:42 h
30 %
Symbol starker Schneefall
-6° / -4°
9 km/h
00:03 h
65 %
Symbol wolkig
-6° / 4°
8 km/h
04:32 h
50 %
Symbol stark bewölkt
-7° / -2°
26 km/h
02:28 h
45 %
Symbol stark bewölkt
-7° / -1°
9 km/h
02:13 h
50 %
Symbol bedeckt
-6° / -3°
5 km/h
00:24 h
55 %
Symbol Nebel
-5° / -2°
15 km/h
00:04 h
15 %
Symbol Nebel
-4° / -1°
8 km/h
00:01 h
25 %
Symbol bedeckt
-1° / 1°
6 km/h
00:00 h
30 %
Symbol stark bewölkt
-1° / 4°
13 km/h
01:58 h
45 %
Eisenstadt
Symbol bedeckt
-10° / -3°
4 km/h
00:04 h
50 %
Symbol Schneefall
-4° / -1°
5 km/h
01:30 h
65 %
Symbol Schneefall
-3° / 1°
10 km/h
00:10 h
80 %
Symbol stark bewölkt
-8° / -4°
16 km/h
02:34 h
40 %
Symbol bedeckt
-13° / -6°
3 km/h
00:26 h
50 %
Symbol bedeckt
-6° / 1°
3 km/h
00:14 h
65 %
Symbol bedeckt
-3° / -2°
6 km/h
00:31 h
15 %
Symbol stark bewölkt
-6° / -1°
3 km/h
03:00 h
35 %
Symbol bedeckt
-4° / -0°
4 km/h
01:03 h
30 %
Symbol bedeckt
-2° / 1°
4 km/h
01:07 h
45 %
Linz
Symbol wolkig
-12° / -1°
3 km/h
06:04 h
40 %
Symbol Schneefall
-7° / -2°
3 km/h
00:14 h
70 %
Symbol stark bewölkt
-3° / 3°
4 km/h
03:39 h
50 %
Symbol heiter
-6° / -1°
10 km/h
06:37 h
45 %
Symbol bedeckt
-12° / -2°
2 km/h
00:53 h
50 %
Symbol bedeckt
-4° / 3°
2 km/h
01:12 h
50 %
Symbol wolkig
-5° / 1°
3 km/h
03:43 h
20 %
Symbol wolkig
-6° / 3°
3 km/h
05:30 h
35 %
Symbol stark bewölkt
-3° / 3°
2 km/h
02:26 h
45 %
Symbol bedeckt
-1° / 3°
2 km/h
00:11 h
50 %
Graz
Symbol wolkig
-10° / -3°
3 km/h
04:15 h
45 %
Symbol Schneefall
-9° / -2°
5 km/h
00:46 h
70 %
Symbol stark bewölkt
-4° / -0°
4 km/h
04:09 h
65 %
Symbol heiter
-6° / -2°
6 km/h
07:19 h
45 %
Symbol stark bewölkt
-13° / -6°
4 km/h
01:48 h
50 %
Symbol bedeckt
-7° / -0°
4 km/h
01:28 h
45 %
Symbol stark bewölkt
-7° / 1°
3 km/h
02:42 h
20 %
Symbol bedeckt
-5° / 2°
3 km/h
00:38 h
40 %
Symbol stark bewölkt
-2° / 3°
3 km/h
02:08 h
45 %
Symbol Schneeregen
-0° / 2°
3 km/h
00:16 h
80 %
Klagenfurt
Symbol Schneefall
-10° / -2°
5 km/h
00:00 h
65 %
Symbol bedeckt
-2° / 4°
10 km/h
00:40 h
65 %
Symbol Schneefall
-2° / 2°
14 km/h
00:03 h
75 %
Symbol wolkig
-6° / -4°
12 km/h
05:09 h
55 %
Symbol Schneefall
-14° / -2°
10 km/h
00:04 h
70 %
Symbol bedeckt
-1° / 5°
8 km/h
00:29 h
60 %
Symbol wolkig
-2° / 3°
7 km/h
04:07 h
25 %
Symbol stark bewölkt
-4° / 4°
7 km/h
02:31 h
40 %
Symbol wolkig
-5° / 2°
5 km/h
06:11 h
40 %
Symbol stark bewölkt
-4° / 1°
4 km/h
02:39 h
50 %
Salzburg
Symbol Schneefall
-13° / -3°
7 km/h
00:18 h
70 %
Symbol starker Schneefall
-4° / 2°
6 km/h
02:39 h
55 %
Symbol Schneefall
-3° / 3°
11 km/h
00:25 h
70 %
Symbol wolkig
-4° / -2°
10 km/h
04:26 h
60 %
Symbol Schneefall
-13° / -0°
7 km/h
00:09 h
70 %
Symbol bedeckt
-0° / 6°
5 km/h
01:17 h
40 %
Symbol wolkig
-4° / 8°
12 km/h
04:41 h
40 %
Symbol stark bewölkt
-3° / 7°
18 km/h
01:54 h
45 %
Symbol stark bewölkt
-2° / 6°
17 km/h
01:58 h
45 %
Symbol bedeckt
-2° / 6°
13 km/h
01:00 h
50 %
Innsbruck
Symbol Schneefall
-9° / -0°
25 km/h
00:00 h
80 %
Symbol einzelne Regenschauer
0° / 4°
16 km/h
03:56 h
80 %
Symbol Schneefall
-1° / -0°
23 km/h
00:00 h
> 95 %
Symbol leichter Schneefall
-5° / -4°
7 km/h
03:11 h
65 %
Symbol bedeckt
-11° / 2°
13 km/h
00:10 h
50 %
Symbol bedeckt
2° / 6°
9 km/h
01:20 h
40 %
Symbol wolkig
-1° / 4°
7 km/h
04:02 h
45 %
Symbol bedeckt
-3° / 5°
6 km/h
01:03 h
45 %
Symbol stark bewölkt
-3° / 2°
5 km/h
01:34 h
45 %
Symbol stark bewölkt
-3° / 0°
6 km/h
02:28 h
50 %
Bregenz
Wetterdaten:

Meteorologe warnt vor „teils erheblicher Glätte“
Der Schnee sorgte etwa in Tirol für Probleme: Räumdienste standen dort seit Stunden im Einsatz, der teils heftige Niederschlag führte etwa auf der Brennerautobahn zu Behinderungen und ersten, kurzfristigen Sperren wegen quer stehender Lkw.

Vom Westen her geht der Schneefall im Laufe des Morgens und Vormittags in gefrierenden Regen über und kann so die Straßen spiegelglatt machen, wird gewarnt. Besonders in Oberösterreich und im Salzburger Flachgau müsse daher „mit teils erheblicher Glätte“ gerechnet werden, warnte die Unwetterzentrale.

In vielen Regionen Österreichs besteht am Freitag massive Glatteisgefahr (Symbolbild).
In vielen Regionen Österreichs besteht am Freitag massive Glatteisgefahr (Symbolbild).(Bild: Astrid Gast - stock.adobe.com)
Lesen Sie auch:
Heikel wurde es teils auf der Brennerautobahn.
Kettenpflicht, Unfälle
Endlich Schnee, aber Behinderungen auf Straßen
09.01.2026
Eisige Straßen
Kälteschock: OÖ friert bei minus 27,9 Grad!
08.01.2026
Kein Ende in Sicht
Kältewarnung aufrecht: Österreich bibbert weiter
07.01.2026

Doch auch der Osten stand am Freitagmorgen mit Schneefall auf. Teils starkes Schneetreiben gab es etwa in der Bundeshauptstadt. Im Tagesverlauf können sich zu den Flocken jedoch auch Regen oder Eiskörner gesellen – die Gefahr von gefrierendem Regen steigt damit ebenfalls. 

(Bild: Irina Stöckl)
(Bild: Irina Stöckl, Krone KREATIV)
(Bild: Irina Stöckl)

Auch weitere Regionen von Glatteisgefahr betroffen
Besondere Vorsicht ist dann auch entlang der Donau bis zum Wienerwald und im Waldviertel geboten. Ebenso steigt die Glatteisgefahr in der südlichen Steiermark sowie im Mittel- und Südburgenland stark an. 

Runter vom Gas

Glatte Straßen können rasch zur Gefahr werden. Richtiges Fahrverhalten ist das A und O, um sicher ans Ziel zu kommen: 

  • Geschwindigkeit reduzieren und den Sicherheitsabstand vergrößern: Als Richtwert gilt 30% bei nasser Fahrbahn, 50% bei Schneefahrbahn und sogar 70% weniger Tempo bei Eisfahrbahn. Wichtig ist auch, den Abstand zu anderen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern zu erhöhen, um die nötigen Reserven zu haben.
  • Sanft fahren: Hektische Lenkbewegungen, abruptes Bremsen und zu starkes Beschleunigen sollten vermieden werden. Sanftes und vorausschauendes Fahren helfen, die Rutschgefahr zu minimieren.
  • Richtig reagieren, wenn das Auto rutscht: Sollten alle Vorsichtsmaßnahmen versagen und das Auto ins Schleudern oder Schieben geraten, Kupplung (falls vorhanden) durchdrücken und voll auf die Bremse und in die gewünschte Richtung lenken.

„Im Wiener Raum und im Weinviertel ist das Risiko nach derzeitigem Stand etwas geringer, hier wird es meist bei Schneefall bleiben“, so die Unwetterzentrale.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
WienÖsterreichDeutschlandOberösterreich
SchneefallSchnee
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Mehr Österreich
Experten warnen
Österreich ist für Betrüger jetzt Zielland Nr. 1
Krone Plus Logo
Nachbartheater vor Aus
Droht nun auch beliebtem Kult-Wirtshaus das Ende?
Bundesheer-Aufreger
Personalvertreter wollen keine werbenden Soldaten
Mit Reifen beladen
A21 wegen brennendem Lkw komplett gesperrt
Achtung, rutschig!
Schnee in Wien, Glatteisgefahr im ganzen Land
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine