Schnee in Wien, Glatteisgefahr im ganzen Land

Denn das Risiko von Glatteis ist am Freitag großes Thema. In den Nachtstunden erreichte die Warmfront des Tiefs „Elli“, das vor allem in Deutschland in den kommenden Stunden massiven Schneefall bringen wird, Österreich. „Dabei schiebt sich vorübergehend milde Atlantikluft über die bestehende Kaltluft“, teilte die Unwetterzentrale auf ihrer Website mit.