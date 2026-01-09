NASA holt erstmals ISS-Crew vorzeitig zurück

Nachfolge-Crew könnte nun früher starten

Zuvor hatte die NASA wegen der gesundheitlichen Probleme des Crew-Mitglieds bereits einen für Donnerstag geplanten Außeneinsatz an der ISS kurzfristig abgesagt. An dem Außeneinsatz hätten die US-Astronauten Zena Cardman und Michael Fincke teilnehmen sollen. Sie sind gemeinsam mit dem japanischen Raumfahrer Kimiya Yui und dem russischen Kosmonauten Oleg Platonow seit Anfang August als „Crew 11“ an Bord der ISS. Sie sollten eigentlich noch ein paar Wochen dort bleiben. Ein weiterer Außeneinsatz war eigentlich für kommende Woche geplant. Es war der erste Flug ins All für Cardman und Platonow, der zweite für Yui und der vierte für Fincke.