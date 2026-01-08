65-jähriger Salzburger um 85.000 Euro betrogen

AfD-Klausur in Salzburg: Svazek als Gastrednerin
Ein 65-jähriger Salzburger ist Opfer eines Online-Anlagebetrugs geworden: Auf einer gefälschten Bankseite überwies er 85.000 Euro. Nachdem er plötzlich keinen Zugriff mehr auf das Konto hatte, erstattete er Anzeige – die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Ein 65-jähriger Salzburger ist Opfer eines Anlagebetrugs geworden. Bei der Suche nach einer sicheren Geldanlage stieß er im Internet auf eine gefälschte Bankseite. Mitte Dezember eröffnete er ein Konto und überwies darauf 85.000 Euro.
Bis 6. Jänner konnte der Mann noch auf sein Konto zugreifen, danach war es gesperrt. Daraufhin erstattete er Anzeige bei der Polizei. Die Ermittlungen zu dem Betrug laufen derzeit.
