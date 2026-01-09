Kältewelle: Wo es in Salzburg am frostigsten war

Zapfig waren die vergangenen Nächte in Salzburg. Doch in ein paar Gegenden hat die Kälte noch einen Zahn zugelegt. In der Nacht auf den 5. Jänner wurden minus 20,2 Grad in St. Michael im Lungau gemessen. „Der Lungau ist ein heißer Tipp, was Kältelöcher angeht“, sagt Meteorologe Christian Ortner von der Geosphere Austria. Wetterkenner wissen: Dort kann es richtig frostig werden.