Wollsdorf Leder ist insolvent: 365 Jobs wackeln

Wie geht es nun weiter?

Doch wie soll es jetzt in Wollsdorf weitergehen? Der Plan ist es, die Sanierungsplanquote unter anderem aus Ergebnissen des operativen Betriebs, der Verwertung von Vermögenswerten, die Veräußerungen von Beteiligungen sowie Beiträgen aus der Gesellschaftersphäre oder von dritter Seite zu finanzieren. „Die zu bestellenden Insolvenzverwalter werden nunmehr zu prüfen haben, ob eine Fortführung im Interesse der Gläubiger liegt und der vorgelegte Sanierungsplan eingehalten werden kann“, so Brigitte Peißl-Schickmair, beim KSV Graz Leiterin des Bereichs Unternehmensinsolvenz.