72 Mio. Euro! City tütet Mega-Wintertransfer ein

Manchester City tütet einen Mega-Wintertransfer ein. Antoine Semenyo wechselt von Premier-League-Konkurrent Bournemouth zu den „Citizens“. Der Offensivspieler soll noch heute den Medizincheck absolvieren.
Der 26-Jährige verabschiedete sich am Mittwochabend standesgemäß: Mit einem späten Siegtreffer zum 3:2 gegen Tottenham Hotspur krönte Semenyo sein letztes Spiel für Bournemouth und reiste danach direkt nach Manchester. Besteht er die medizinischen Tests, unterschreibt er bei City einen Vertrag bis Sommer 2031.
City greift tief in die Tasche
Der englische Meister überweist für Semenyo rund 72 Millionen Euro, dazu können bis zu 1,7 Millionen Euro an Boni kommen. Bournemouth sicherte sich außerdem zehn Prozent Weiterverkaufsbeteiligung. Trainer Pep Guardiola bekommt damit einen flexibel einsetzbaren Offensivspieler, der auf beiden Flügeln und im Zentrum agieren kann.
Bournemouth-Coach Andoni Iraola lobte seinen baldigen Ex-Schützling nach dem späten Siegtreffer im letzten Spiel: „Er war großartig. Er hat alles gegeben und war bis zum Ende voll bei der Sache. Es ist schön, dass ihm der Fußball diesen Moment geschenkt hat.“
Vom Durchfaller zum Top-Transfer
Semenyos Weg an die Spitze ist alles andere als gewöhnlich. Als Jugendlicher fiel er bei Probetrainings bei Arsenal, Tottenham, Crystal Palace, Fulham und Millwall durch. Besonders die Absage von Palace traf ihn hart. „Ich habe geweint, als ich zum Auto zurückging“, erzählte er später offen.
Zeitweise wollte er dem Fußball sogar den Rücken kehren, konzentrierte sich auf die Schule und dachte ans Basketballspielen. Erst über ein College-Programm fand er zurück. Mit 18 erhielt er bei Bristol City seine Chance. Es folgten Leihen in die unteren Ligen, der Durchbruch ließ auf sich warten.
Spätstarter mit steiler Kurve
In der Championship gelangen ihm zunächst kaum Zahlen, doch nach einem Positionswechsel auf den Flügel explodierte schließlich seine Entwicklung. Acht Tore und zwölf Assists in einer Saison öffneten ihm die Tür in die Premier League – und jetzt sogar zu Manchester City.
