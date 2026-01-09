72 Mio. Euro! City tütet Mega-Wintertransfer ein

Zeitweise wollte er dem Fußball sogar den Rücken kehren, konzentrierte sich auf die Schule und dachte ans Basketballspielen. Erst über ein College-Programm fand er zurück. Mit 18 erhielt er bei Bristol City seine Chance. Es folgten Leihen in die unteren Ligen, der Durchbruch ließ auf sich warten.