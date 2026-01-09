Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Pfeift auf Völkerrecht

Trump: „Nur mein Sinn für Moral kann mich stoppen“

Außenpolitik
09.01.2026 09:59
Präsident Donald Trump hat deutlich gemacht, wofür er sich hält.
Präsident Donald Trump hat deutlich gemacht, wofür er sich hält.(Bild: AFP/MANDEL NGAN)

Der Schlag in Venezuela, Drohungen gegen Kolumbien oder sein Schielen auf Grönland: Donald Trump zeigt täglich, dass er sich nicht um internationales Recht schert. Jetzt hat der US-Präsident auch öffentlich gesagt, dass er sich in der Außenpolitik nur seinem eigenen Gewissen verpflichtet fühlt. 

0 Kommentare

„Ich brauche kein internationales Recht“, sagte er in einem Interview der „New York Times“. Er habe nicht vor, Leuten zu schaden. Journalisten der Zeitung stellten Trump die Frage, ob es Einschränkungen für seine weltweite Macht gebe.

„Mein eigener Verstand“
Es sei nur eine Sache, erwiderte der US-Präsident: „Mein eigener Sinn für Moral. Mein eigener Verstand. Das ist das Einzige, was mich stoppen kann.“ Auf Nachhaken der Journalisten sagte Trump dann zwar auch, dass die US-Regierung sich an internationales Recht halten müsse. Aber: „Es hängt davon ab, was die Definition von internationalem Recht ist“, schränkte er ein.

Lesen Sie auch:
Die „Trump Force One“ vor einem Jahr auf Grönland, als Donald Trump Jr. dorthin reiste.
Parteifreunde an Trump
Invasion Grönlands wäre „raketenmäßig dumm“
08.01.2026
„Klingt für mich gut“
Trump droht nun auch Kolumbien mit Militäreinsatz
05.01.2026

Nach der Gefangennahme des venezolanischen Staatspräsidenten Nicolás Maduro durch das US-Militär stellen in den USA unter anderem Kongressmitglieder die Rechtmäßigkeit der Aktion in Venezuela infrage. Eine ähnliche Aktion hatte Trump auch Kolumbien angedroht. Der dortige Präsident Gustavo Petro telefonierte daraufhin mit dem US-Staatschef. Entwarnung gab es danach nicht, im Gegenteil: Es bestehe jetzt die „reale Gefahr“, dass die USA militärisch gegen Kolumbien vorgehen, erklärte Petro gegenüber der BBC.

Besitz Grönland „psychologisch notwendig“
Ungebrochen bleibt unterdessen auch Trumps Verlangen nach dem rohstoffreichen Grönland. In dem Interview bekräftigte er, dass die USA aus seiner Sicht Grönland besitzen müssten – weil dies „psychologisch notwendig für den Erfolg“ sei. Trump begründet sein Interesse mit der nationalen Sicherheit der USA sowie den Naturschätzen der Insel, die zum Königreich Dänemark gehört. Zuletzt sorgte das Weiße Haus mit der Feststellung für Aufsehen, dass ihm als Oberbefehlshaber dabei der Einsatz des US-Militärs „jederzeit als Option“ zur Verfügung stehe.

Porträt von Matthias Fuchs
Matthias Fuchs
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Mit Reifen beladen
A21 wegen brennendem Lkw komplett gesperrt
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Zwei Brüche, Operation
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
Die Mutter schimpfte ihre Kinder immer wieder, aber geschlagen wurden sie nicht.
Vater vor Gericht
Prügel-Attacken gegen gemeinsame Kinder erfunden
Auch der süßeste Hundeblick half nichts – Regeln sind Regeln und wer beim Schwarzfahren erwischt ...
133-Euro-Strafzettel
Fellnase in U-Bahn als Schwarzfahrer erwischt
Talk im „Stadtlabor“:
Wien – eine Stadt als Materiallager der Zukunft
Top-3

Gelesen

Ausland
Weinviertler Stromhelden holen Berlin aus Blackout
133.163 mal gelesen
Die beiden Monteure Patrick Adamek (li.) und Joachim Sauer beim Einsatz in Berlin
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
120.803 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Österreich
Teuerung zu hoch: Geduld der Österreicher am Ende
113.560 mal gelesen
14 Prozent der Österreicher sehen gar keine Erholung der Wirtschaft – Teuerung und hohe Kosten ...
Mehr Außenpolitik
Pfeift auf Völkerrecht
Trump: „Nur mein Sinn für Moral kann mich stoppen“
Zwei Brüche, Operation
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
„Krone“-Kommentar
Sind diese zwei die Alternative zu Kern und Kurz?
Die Grüne im Ausschuss
Nina Tomaselli: Streitlustig, aber mit Witz
„Krone“-Umfrage zeigt:
Klare Mehrheit ist gegen EU-Beitritt der Ukraine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf