Trump: „Nur mein Sinn für Moral kann mich stoppen“

Besitz Grönland „psychologisch notwendig“

Ungebrochen bleibt unterdessen auch Trumps Verlangen nach dem rohstoffreichen Grönland. In dem Interview bekräftigte er, dass die USA aus seiner Sicht Grönland besitzen müssten – weil dies „psychologisch notwendig für den Erfolg“ sei. Trump begründet sein Interesse mit der nationalen Sicherheit der USA sowie den Naturschätzen der Insel, die zum Königreich Dänemark gehört. Zuletzt sorgte das Weiße Haus mit der Feststellung für Aufsehen, dass ihm als Oberbefehlshaber dabei der Einsatz des US-Militärs „jederzeit als Option“ zur Verfügung stehe.