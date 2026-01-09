Handtücher, Wischmopp – aber kein NBA-Match!

Die Schiedsrichter erachteten das Parkett nach Beschwerden der Basketballprofis wegen des feuchten Zustands als nicht bespielbar. 90 Minuten lang hatten Helferinnen und Helfer vergeblich versucht, das Spielfeld, auf dem am Vortag noch ein Eishockey-Spiel stattgefunden hatte, mit Handtüchern und Wischmopps trocken zu bekommen.