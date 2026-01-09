Füttern verboten: Warum Brot Enten krank macht

Doch damit nicht genug: Was nicht gefressen wird, sinkt auf den Grund, fault und lässt Algen sprießen. Ratten und andere Schädlinge werden angelockt – das Ökosystem gerät aus dem Gleichgewicht. Wasservögel sind eigentlich Selbstversorger. In natürlichen Gewässern finden sie genug Wasserpflanzen, Samen und Insekten. Nur in stark besuchten Parks fehlen oft Pflanzen und Platz. „Die meisten Menschen wissen es nicht besser“, sagt Kofler. „Wenn wir verstehen, dass Brot schadet, zeigen wir echtes Tierwohl.“ Gemeinden sollten aufklären, informieren und artgerechte Alternativen anbieten.