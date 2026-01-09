Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bundesheer-Aufreger

Personalvertreter wollen keine werbenden Soldaten

Oberösterreich
09.01.2026 09:00
Bei der „Verkaufsshow“ des Unteroffiziers im Army-Shop mussten sich die Grundwehrdiener in Reih’ ...
Bei der „Verkaufsshow“ des Unteroffiziers im Army-Shop mussten sich die Grundwehrdiener in Reih’ und Glied aufstellen.(Bild: zVg, Krone KREATIV)

Auch Gewerkschafter des Bundesheeres zeigen kein Verständnis für den Vizeleutnant, der Grundwehrdienern in Enns die Vorzüge heeresfremder Produkte angepriesen hatte. 

0 Kommentare

Ein Vizeleutnant, der Grundwehrdiener in einen privaten Army-Shop schleust und dann vor den in Reih’ und Glied stehenden Schutzbefohlenen eine Art Verkaufsveranstaltung abhält; und ein Heereskommandant, der für Werbevideos desselben Stores im Tarnanzug postiert: Beides fand – wie berichtet – kürzlich so in Enns statt.

Die Rechtsabteilung des Verteidigungsministeriums prüft nun beide Fälle, es drohen auch Disziplinarstrafen. Doch was sagen Personalvertreter des Bundesheeres zu der ungewöhnlichen Causa?

Reinhard Atteneder
Reinhard Atteneder(Bild: Dominik Huber)

„Ich bin selbst Vizeleutnant und war im Dienst schon bei allen Temperaturen draußen. Aus Erfahrung kann ich bestätigen, dass die neue Ausrüstung, die das Bundesheer seit zwei Jahren ausgibt, absolut top ist“, betont Reinhard Attenender. Die einzelnen Teile seien nicht billig, sondern von sehr guter Qualität.

Zitat Icon

Bei der Qualität unserer Ausrüstung gab es in den vergangenen Jahren eine wirkliche Trendwende. Es ist längst nicht mehr nötig, sich privat etwas zuzukaufen.

Personalvertreter Reinhard Atteneder

„Bei den Schuhen etwa stehen künftig mehrere Markenprodukte zur Auswahl. Man nimmt, was einem am besten zusagt.“ Auch Handschuhe und Jacken seien super: „Es ist längst nicht mehr nötig, bei privaten Anbietern zuzukaufen.“

Lesen Sie auch:
Der Kommandant der Ennser Heeresunteroffiziersakademie mit dem Shop-Betreiber
Krone Plus Logo
Wirbel beim Bundesheer
Nach „Shopping“: Auch Kommandant macht Werbung
08.01.2026
Bundesheer-Aufreger
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
07.01.2026

Dass ein Vizeleutnant in der Dienstzeit mit Grundwehrdienern in einen Army-Shop fährt, um das dortige Sortiment zu bewerben, gefällt Atteneder gar nicht: „So etwas ist klar abzulehnen!“ 

Porträt von Jürgen Pachner
Jürgen Pachner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Zwei Brüche, Operation
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
Die Mutter schimpfte ihre Kinder immer wieder, aber geschlagen wurden sie nicht.
Vater vor Gericht
Prügel-Attacken gegen gemeinsame Kinder erfunden
Auch der süßeste Hundeblick half nichts – Regeln sind Regeln und wer beim Schwarzfahren erwischt ...
133-Euro-Strafzettel
Fellnase in U-Bahn als Schwarzfahrer erwischt
Talk im „Stadtlabor“:
Wien – eine Stadt als Materiallager der Zukunft
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Video wirft Fragen auf
Crans-Montana: Chefin floh mit Kassa aus Lokal
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Weinviertler Stromhelden holen Berlin aus Blackout
133.163 mal gelesen
Die beiden Monteure Patrick Adamek (li.) und Joachim Sauer beim Einsatz in Berlin
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
120.803 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Österreich
Teuerung zu hoch: Geduld der Österreicher am Ende
113.560 mal gelesen
14 Prozent der Österreicher sehen gar keine Erholung der Wirtschaft – Teuerung und hohe Kosten ...
Mehr Oberösterreich
Krone Plus Logo
Nachbartheater vor Aus
Droht nun auch beliebtem Kult-Wirtshaus das Ende?
Bundesheer-Aufreger
Personalvertreter wollen keine werbenden Soldaten
Requiem für Ratzenböck
Sie erweisen dem „Landesvater“ die letzte Ehre
Poker um Anbindung
Flugstrecke Linz-Frankfurt machte Millionenverlust
Brand in Tischlerei
14 Wehren rückten bei eisigen Temperaturen aus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf