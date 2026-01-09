Personalvertreter wollen keine werbenden Soldaten

„Ich bin selbst Vizeleutnant und war im Dienst schon bei allen Temperaturen draußen. Aus Erfahrung kann ich bestätigen, dass die neue Ausrüstung, die das Bundesheer seit zwei Jahren ausgibt, absolut top ist“, betont Reinhard Attenender. Die einzelnen Teile seien nicht billig, sondern von sehr guter Qualität.