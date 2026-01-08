Speicherseen leer, jetzt hilft „echter“ Schnee

Ein wolkenloser Tag nach dem anderen – auf Tirols Bergen geizte die Natur in den vergangenen Wochen mit Schnee (Daten und Ausblick siehe unten). Umso dringender war der Grundstock aus Maschinenschnee, der schon im November produziert wurde. Viele intensive Beschneiungsphasen sorgen nun aber für Ebbe in den Speicherseen. „Ja, wir sind ziemlich leer“, schildert Markus Dummer, Betriebsleiter am Markbachjoch in der Wildschönau, beim Lokalaugenschein.