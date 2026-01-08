Speicherseen leer, jetzt hilft „echter“ Schnee

LIVE: Blitztor! Real Madrid überrascht Atletico
Halbfinale im Supercup
Millionen Kubikmeter Maschinenschnee sind in den Tiroler Skigebieten bereits verpulvert worden, in den Speicherseen herrscht vorwiegend Ebbe. Hat das mit dem schneearmen Winter zu tun? Die Antworten der Seilbahner sind durchaus überraschend.
Ein wolkenloser Tag nach dem anderen – auf Tirols Bergen geizte die Natur in den vergangenen Wochen mit Schnee (Daten und Ausblick siehe unten). Umso dringender war der Grundstock aus Maschinenschnee, der schon im November produziert wurde. Viele intensive Beschneiungsphasen sorgen nun aber für Ebbe in den Speicherseen. „Ja, wir sind ziemlich leer“, schildert Markus Dummer, Betriebsleiter am Markbachjoch in der Wildschönau, beim Lokalaugenschein.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.