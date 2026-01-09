Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Nachbartheater vor Aus

Droht nun auch beliebtem Kult-Wirtshaus das Ende?

Oberösterreich
09.01.2026 10:00
Ein Symbol für gelebte Wirtshauskultur – und aktuell Auslöser vieler Spekulationen.
Ein Symbol für gelebte Wirtshauskultur – und aktuell Auslöser vieler Spekulationen.(Bild: Markus Wenzel)

Drohendes Aus sorgt für Aufregung: Nach der überraschenden Kündigung für ein bekanntes Theater im Herzen von Linz überschlagen sich plötzlich die Gerüchte. Was passiert mit dem beliebten Traditionswirtshaus gleich daneben? Verunsicherte Gäste, ein Telefon im Dauereinsatz – und viele offene Fragen. Was steckt wirklich dahinter?

0 Kommentare

Nicht nur im urigen Traditionsgasthaus in der Eisenhandstraße, sondern auch in der „Krone“-Redaktion meldeten sich Mittwoch und Donnerstag unzählige, beunruhigte Linzer, die alle wissen wollten, ob ihr Lieblingswirtshaus nun tatsächlich auch bald zusperren müsse. 

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Mario Ruhmanseder
Mario Ruhmanseder
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Zwei Brüche, Operation
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
Die Mutter schimpfte ihre Kinder immer wieder, aber geschlagen wurden sie nicht.
Vater vor Gericht
Prügel-Attacken gegen gemeinsame Kinder erfunden
Auch der süßeste Hundeblick half nichts – Regeln sind Regeln und wer beim Schwarzfahren erwischt ...
133-Euro-Strafzettel
Fellnase in U-Bahn als Schwarzfahrer erwischt
Talk im „Stadtlabor“:
Wien – eine Stadt als Materiallager der Zukunft
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Video wirft Fragen auf
Crans-Montana: Chefin floh mit Kassa aus Lokal
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Weinviertler Stromhelden holen Berlin aus Blackout
133.163 mal gelesen
Die beiden Monteure Patrick Adamek (li.) und Joachim Sauer beim Einsatz in Berlin
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
120.803 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Österreich
Teuerung zu hoch: Geduld der Österreicher am Ende
113.560 mal gelesen
14 Prozent der Österreicher sehen gar keine Erholung der Wirtschaft – Teuerung und hohe Kosten ...
Mehr Oberösterreich
Krone Plus Logo
Nachbartheater vor Aus
Droht nun auch beliebtem Kult-Wirtshaus das Ende?
Bundesheer-Aufreger
Personalvertreter wollen keine werbenden Soldaten
Requiem für Ratzenböck
Sie erweisen dem „Landesvater“ die letzte Ehre
Poker um Anbindung
Flugstrecke Linz-Frankfurt machte Millionenverlust
Brand in Tischlerei
14 Wehren rückten bei eisigen Temperaturen aus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf