Ist Ihr Kind auch ein verkanntes Genie?

Der Geniekult um Kinder, die alles andere sind als Genies, scheint um sich zu greifen. Untadelige Lehrer, die mir persönlich bekannt sind, berichten mir, dass immer häufiger Eltern ihre Sprechstunde aufsuchen, um dem Lehrpersonal mitzuteilen, dass ihre Kinder viel intelligenter seien, als sich dies in den Schulnoten des Nachwuchses widerspiegele.