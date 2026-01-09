Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Tennis-Farce

Verband reagiert: „Im Nachhinein betrachtet …“

Tennis
09.01.2026 09:30
Die Ägypterin Hajar Abdelkadar war mit dem Match sichtlich überfordert.
Die Ägypterin Hajar Abdelkadar war mit dem Match sichtlich überfordert.(Bild: Internationaler Tennisverband, Flashscore, Krone kreativ)

Das Match der sichtlich überforderten Ägypterin Hajar Abdelkadar beim ITF-Turnier in Nairobi schlägt online weiter hohe Wellen. Die große Frage: Warum durfte sie das Tennis-Turnier ohne Vorerfahrung in Angriff nehmen? Der kenianische Tennisverband hat auf die Kritik nun reagiert. 

0 Kommentare

„Im Nachhinein erkennt Tennis Kenya, dass diese Wildcard nicht hätte vergeben werden dürfen. Der Verband hat aus dieser Erfahrung gelernt und wird sicherstellen, dass sich ein derart seltener Vorfall nie wiederholt“, ließ der Verband in einer Stellungnahme wissen. 

Lesen Sie auch:
Hilflos stand die Ägypterin Hajar Abdelkadar auf dem Tennisplatz. 
Krone Plus Logo
Turnier in Nairobi
Drei Punkte: Kuriosestes Tennismatch aller Zeiten!
08.01.2026

Hintergrund: Abdelkadar erhielt für das ITF-W35-Turnier eine Wildcard für die erste Hauptrunde. Dort traf sie auf die Deutsche Lorena Schädel, die sich in der Weltrangliste auf Platz 1026 befindet und war sichtlich komplett mit der Situation überfordert. 

Ein kurioser Auftritt
Die Ägypterin wusste scheinbar nicht so recht, wie sie mit dem Tennisschläger überhaupt umgehen sollte und war nicht einmal mit den Regeln des Sports gänzlich vertraut. Ihre Gegnerin musste ihr etwa sagen, wo auf welcher Seite des Aufschlagfeldes sie stehen muss.

Nach 37 Minuten endete das Spiel mit 6:0, 6:0 für die Deutsche. Gerade einmal drei Punkte sammelte Abdelkader im Match. Aber nicht auf eigene Faust. Zwei Doppelfehler und eine zu lange Vorhand ins Aus kamen ihr zugute. 

Der kenianische Verband erklärte, dass man der Ägypterin eine Wildcard gewährt habe, um „ein Gleichgewicht zwischen den Spielern und den im Turnier vertretenen Nationen zu wahren.“ Zudem habe die 21-Jährige zuvor angegeben, „über ausreichende Wettkampferfahrung zu verfügen, und die Wildcard wurde auf der Grundlage der vorgelegten Informationen vergeben.“ 

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Ausland
Weinviertler Stromhelden holen Berlin aus Blackout
133.163 mal gelesen
Die beiden Monteure Patrick Adamek (li.) und Joachim Sauer beim Einsatz in Berlin
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
120.803 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Österreich
Teuerung zu hoch: Geduld der Österreicher am Ende
113.560 mal gelesen
14 Prozent der Österreicher sehen gar keine Erholung der Wirtschaft – Teuerung und hohe Kosten ...

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf