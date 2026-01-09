Brooklyn spricht nur noch über Anwälte mit Eltern!

Wie die britische Zeitung herausgefunden haben will, habe der 26-Jährige im letzten Sommer schriftlichen Kontakt mit seinen Eltern gehabt, aber das ausschließlich über ihre Anwälte.

Wie es heißt, habe Brooklyn in den Schreiben an David und Victoria festgehalten, dass er nicht wolle, dass seine Eltern mit ihm sprechen oder Kommentare über ihn auf Social Media posten. Außerdem habe der Promi-Spross erklärt, dass David und Victoria ab sofort nur noch über seine Anwälte mit ihm Kontakt aufnehmen sollten.