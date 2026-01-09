Brooklyn spricht nur noch über Anwälte mit Eltern!

Der Familienzwist bei den Beckhams hat einen neuen, traurigen Höhepunkt. Wie die „Daily Mail“ jetzt berichtet, will Brooklyn absolut keinen Kontakt mehr mit seinen Eltern David und Victoria: Er will nur noch über seine Anwälte mit den Beckhams kommunizieren!
Wie die britische Zeitung herausgefunden haben will, habe der 26-Jährige im letzten Sommer schriftlichen Kontakt mit seinen Eltern gehabt, aber das ausschließlich über ihre Anwälte.
Wie es heißt, habe Brooklyn in den Schreiben an David und Victoria festgehalten, dass er nicht wolle, dass seine Eltern mit ihm sprechen oder Kommentare über ihn auf Social Media posten. Außerdem habe der Promi-Spross erklärt, dass David und Victoria ab sofort nur noch über seine Anwälte mit ihm Kontakt aufnehmen sollten.
Brooklyn außer sich über böse Gerüchte
Doch woher der scheinbar unbändige Groll gegen seine Familie? Wie gemunkelt wird, habe Brooklyn seine Anwälte mit dem Schreiben beauftragt, nachdem er sich durch Negativ-Berichte über seine Gattin Nicola Peltz gekränkt gefühlt habe.
Demnach habe sich Brooklyn vor allem über die Gerüchte geärgert, er würde von seiner schönen Ehefrau regelrecht „kontrolliert“ und er sei ihre „Geisel“. Wie es heißt, sei sich der Hobby-Koch sicher, dass seine Familie hinter den infamen Anschuldigungen gegen Nicola stecke.
Rote Karte für Beckhams
Die Konsequenz von Brooklyns Wut bekamen die Beckhams postwendend zu spüren, wie eine anonyme Quelle der „Daily Mail“ verriet. „David wurde geraten, über die Anwaltskanzlei Schillings mit ihnen Kontakt aufzunehmen“, sagte dieser. „Das war die einzige Möglichkeit für sie, miteinander zu kommunizieren.“
Schon kurz vor Weihnachten spitzte sich die Situation im Familienzwist zwischen Brooklyn und den Beckhams übrigens zu, als der 26-Jährige seiner Familie auf Instagram entfolgte – und zwar nicht nur David und Victoria, sondern auch seinen Brüdern Romeo und Cruz!
Keine Aussicht auf Versöhnung
Ein harter Schlag für David und Victoria, die zuletzt immer wieder versucht haben sollen, ihrem ältesten Sohn die Hand zu reichen. So luden die Beckhams Brooklyn etwa zur Zeremonie ein, bei der der Ex-Kicker von König Charles zum Ritter geschlagen wurde. Doch Brooklyn lehnte kategorisch ab. Wie übrigens auch schon früher. Denn auch bei Davids 50. Geburtstag im Sommer wollte der Promi-Spross partout nicht dabei sein.
Brooklyn Beckham ist der älteste Sohn von David und Victoria Beckham, die zudem die Kinder Cruz, Romeo und Harper haben. 2022 heiratete der Promi-Spross die Schauspielerin und Milliardärs-Tochter Nicola Peltz. Im letzten Sommer feierte das Paar eine zweite Hochzeit – dieses Mal allerdings, ohne die Beckhams einzuladen!
