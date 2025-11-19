Tiroler Haubenköchin (27) erobert New York City

Die Tirolerin Viktoria Fahringer (27) hat‘s drauf: Sie erkochte sich etwa bereits zwei Hauben und sahnte etliche Preise ab. Nun folgt der nächste Ritterschlag: Im Zuge der „53. International Emmy Awards“ wird sie ihre kulinarischen Köstlichkeiten im Rockefeller Center in New York zubereiten.
Viktoria Fahringer (27) ist umtriebig, das kann man ruhigen Gewissens behaupten. Als Gasthauskind aus dem traditionsreichen „Tiroler Hof“ in Kufstein ist sie mit der ursprünglichen Tiroler Küche aufgewachsen. Sie absolvierte eine Lehre mit Matura, übernahm mit nur 20 Jahren den elterlichen Betrieb, den sie in das „Hotel Viktorias Home“ umgetauft hat, und erkochte bereits ein Jahr darauf ihre erste Haube von Gault&Millau. Und eine zweite Haube kam kurze Zeit später hinzu.
