Steirisches Kürbiskernöl in der süßen Küche

In unserem „Steirisches Kürbiskernöl g.g.A – Spezial“ zaubert Sarah diesmal ein süßes Kürbis-Törtchen mit Kürbiskern-Crunch. Das hochwertige Öl aus der Steiermark hat es Sarah besonders angetan. Gefüllt wird das Törtchen mit einer Käferbohnen-Creme. Auch dieses köstliche Produkt aus der Steiermark hat eine geschützte Ursprungsbezeichnung (g.U.), die für die hervorragende regionale Qualität steht. Einfach köstlich – auch in der süßen Küche!