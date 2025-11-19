Vorteilswelt
Steirisches Kürbiskernöl in der süßen Küche

Rezept der Woche
19.11.2025 15:30

In unserem „Steirisches Kürbiskernöl g.g.A – Spezial“ zaubert Sarah diesmal ein süßes Kürbis-Törtchen mit Kürbiskern-Crunch. Das hochwertige Öl aus der Steiermark hat es Sarah besonders angetan. Gefüllt wird das Törtchen mit einer Käferbohnen-Creme. Auch dieses köstliche Produkt aus der Steiermark hat eine geschützte Ursprungsbezeichnung (g.U.), die für die hervorragende regionale Qualität steht. Einfach köstlich – auch in der süßen Küche!

Kürbis-Törtchen
Zutaten Kuchenboden: 2 Eier, 80g Zucker, 50g steierisches Kürbiskernöl g.g.A., 150g Weizenmehl, 1 TL Backpulver, 100g Vanillejoghurt
Zubereitung: Eier und Zucker schaumig rühren, Öl hinzufügen und Mehl mit Backpulver und Joghurt unterrühren. Die Masse auf ein Blech mit Backpapier streichen. Im Ofen bei 160°C Umluft ca.10-15 Minuten backen. Abkühlen lassen und gleich große Kreise ausstechen. 

Kürbiskernöl-Creme
Zutaten: Staubzucker nach Geschmack, 3 EL Kürbiskernöl, 1 TL Vanillezucker, 300g Mascarpone 
Zubereitung: Die Zutatenbehutsam miteinander verrühren, nach Geschmack süßen und in einen Dressierbeutel füllen.

(Bild: Peter Max, Krone)

Käferbohnen-Creme
Eine Dose steirische Käferbohnen g.U. mit etwas Zucker oder Ahornsirup cremig mixen.

Kürbiskern-Krokant 
Zutaten: 100g Kürbiskerne, 50g Zucker
Zubereitung: Zucker in der Pfanne karamellisieren und die Kürbiskerne unterziehen. Auf ein Blech mit Backpapier zum Abkühlen geben und anschließend grob hacken. 

Zusammensetzen der Törtchen: 
Auf einen ausgestochenen Boden etwas Käferbohnen-Creme streichen. Anschließend darauf die Kürbiskernöl-Creme mit einer Sterntülle dressieren. Einen ausgestochenen Boden daraufsetzen. Auf den Deckel noch etwas Kürbiskernöl-Creme dressieren und mit Crunch verzieren. 

