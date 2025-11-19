Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kapitän am Steuer

Ohne Einsatz, aber Alaba fährt uns dennoch zur WM

Fußball International
19.11.2025 17:50
Wenn schon nicht auf dem Feld, übernimmt Alaba zumindest am Lenkrad das Kommando.
Wenn schon nicht auf dem Feld, übernimmt Alaba zumindest am Lenkrad das Kommando.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH, Instagram/skysportaustria)

Auch ohne Einsatz gegen Bosnien führte David Alaba Österreichs Nationalteam in gewisser Weise zur WM. Der ÖFB-Kapitän durfte nämlich den Mannschaftsbus lenken.

0 Kommentare

Eine kleine Spritztour gefällig? Nachdem Rot-Weiß-Rot am Dienstagabend mit einem 1:1 gegen Bosnien das Ticket zur Fußball-WM in Nordamerika lösen konnte, ging bei Österreichs Teamspielern und dem Staff die Party ab. Einer, der besonders Gas gab, war Verteidiger Alaba, der von Teamchef Ralf Rangnick im Spiel zwar geschont wurde, anschließend aber umso aktiver feierte. 

Lesen Sie auch:
Teamkoch Fritz Grampelhuber musste um seine Frisur zittern.
Der Koch wird nervös
Auf einmal packt David Alaba den Rasierer aus
19.11.2025
„Ein Kindheitstraum“
Alaba: „Das hat in meiner Karriere noch gefehlt“
19.11.2025

Nachdem sich der Kapitän erst als Friseur versuchen wollte, übernahm der 33-Jährige später die Rolle des Busfahrers und grinste dabei schelmisch durch die Windschutzscheibe.

Volles Vertrauen der Mannschaft
Alabas Kollegen dürften sich mit ihrem Chauffeur allesamt sicher gefühlt haben, der Bus war gerappelt voll.

Porträt von Anatol Szadeczky-Kardoss
Anatol Szadeczky-Kardoss
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

KMM
Mehr Fußball International
Krone Plus Logo
Goldener Gregerl
„Das Beste, was ich als Fußballer erlebt habe“
Krone Plus Logo
Beim 1:1 gegen Bosnien
Warum dem Boss die letzten Minuten „fehlten“
Aufstieg vor Augen:
JETZT LIVE: Austria trifft auf Anderlecht!
Kapitän am Steuer
Ohne Einsatz, aber Alaba fährt uns dennoch zur WM
Spanien weiter Nr. 1
ÖFB-Team in der Männer-Weltrangliste auf Platz 24!
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine