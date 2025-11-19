Ohne Einsatz, aber Alaba fährt uns dennoch zur WM

Auch ohne Einsatz gegen Bosnien führte David Alaba Österreichs Nationalteam in gewisser Weise zur WM. Der ÖFB-Kapitän durfte nämlich den Mannschaftsbus lenken.
Eine kleine Spritztour gefällig? Nachdem Rot-Weiß-Rot am Dienstagabend mit einem 1:1 gegen Bosnien das Ticket zur Fußball-WM in Nordamerika lösen konnte, ging bei Österreichs Teamspielern und dem Staff die Party ab. Einer, der besonders Gas gab, war Verteidiger Alaba, der von Teamchef Ralf Rangnick im Spiel zwar geschont wurde, anschließend aber umso aktiver feierte.
Nachdem sich der Kapitän erst als Friseur versuchen wollte, übernahm der 33-Jährige später die Rolle des Busfahrers und grinste dabei schelmisch durch die Windschutzscheibe.
Volles Vertrauen der Mannschaft
Alabas Kollegen dürften sich mit ihrem Chauffeur allesamt sicher gefühlt haben, der Bus war gerappelt voll.
