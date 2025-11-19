Ohne Einsatz, aber Alaba fährt uns dennoch zur WM

Eine kleine Spritztour gefällig? Nachdem Rot-Weiß-Rot am Dienstagabend mit einem 1:1 gegen Bosnien das Ticket zur Fußball-WM in Nordamerika lösen konnte, ging bei Österreichs Teamspielern und dem Staff die Party ab. Einer, der besonders Gas gab, war Verteidiger Alaba, der von Teamchef Ralf Rangnick im Spiel zwar geschont wurde, anschließend aber umso aktiver feierte.