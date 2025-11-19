Roger Federer wird in Hall of Fame aufgenommen!

Federer, der sich 2021 von der großen Bühne verabschiedete, gewann 103 Einzeltitel, darunter achtmal in Wimbledon, sechsmal bei den Australian Open, fünfmal bei den US Open und einmal bei den French Open. „Es ist eine enorme Ehre, in die International Tennis Hall of Fame aufgenommen zu werden und mich in die Gesellschaft so vieler großer Champions dieses Sports einzureihen“, sagte Federer.