Trotz unfassbarer Gewalt nur bedingte Haftstrafe

„Meine Hemmungen waren einfach weg“

Zu den Vorwürfen bekennt sich der Angeklagte vollumfänglich schuldig und erklärt, dass er damals wegen jeder Kleinigkeit ausgerastet und vor Wut schier geplatzt sei. „Meine Hemmungen waren einfach weg.“ Die Zeit in Haft habe ihn geläutert. „Dahin möchte ich nie wieder.“ Auf die Frage der Richterin, ob er dem anwesenden Opfer noch etwas sagen möchte, ergreift der 18-jährige Schläger nochmals das Wort. „Ich nehme alle Schuld auf mich und jede Strafe an.“ Dann bittet er das Opfer um Verzeihung für das, was er ihm angetan hat.