250 Kilo zu schwer! Pony fast zu Tode gefüttert

Aufgrund ihres Übergewichts litt die Stute an Hufrehe, einer schmerzhaften Erkrankung der Huflederhaut bei Pferden, welche unter anderem durch Übergewicht und falsche Fütterung ausgelöst wird. Videoaufnahmen (siehe oben) zeigen, dass die Stute sich kaum bewegen konnte. Ohne Behandlung ein Todesurteil.

Auf Radikaldiät gesetzt

„Mariposa“ – Spitzname „Mopsi“ – wurde umgehend auf Radikaldiät gesetzt, was ihr Leben gerettet haben dürfte. Zudem erhielt sie Medikamente gegen die Hufrehe und spezielle Hufeisen. Als die Hufrehe im Sommer 2025 endlich ausgeheilt war, begann man langsam, die Stute zu trainieren: „Da sie über keinerlei Kondition verfügte, haben wir mit täglich 10 Minuten Schritt begonnen. Das Training haben wir immer weiter gesteigert. Seither wird die Diät durch tägliche Bewegung unterstützt“, so Tierpflegerin Mayrhofer.

Inzwischen hat die Ponystute bereits 100 Kilo verloren, doch bis sie ihr Idealgewicht hat, wird fleißig weiter trainiert: „Sie hat sehr viel Lebensqualität gewonnen und galoppiert wieder mit ihren Herdenkameraden über den Paddock. Das war vorher durch ihr Gewicht nicht mehr möglich.“ Inzwischen sei man aber „auf einem guten Weg“.