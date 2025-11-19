Louvre: Direktorin schildert neue Details zum Raub

20 Notfallmaßnahmen

Des Cars betonte nun am Mittwoch: „Nach dem Schock, den Emotionen und der Bewertung ist es an der Zeit zu handeln.“ So soll das Museum einen mobilen Polizeiposten bekommen. Die Details würden derzeit mit den zuständigen Ministerien besprochen. Bis Ende des Jahres sollen zudem 100 neue Überwachungskameras im Museum angebracht werden, betonte die Direktorin. Die Kameras seien Teil von mehr als 20 Notfallmaßnahmen. Zu diesen gehöre auch die Schaffung der Stelle eines Sicherheitskoordinators im Museum, die noch im November ausgeschrieben werden solle.