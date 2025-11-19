24.000 Steirer leiden unter neuem Einspeisevertrag

Ende Oktober kündigte die Energie Steiermark rund 24.000 Kunden den alten Einspeisevertrag für private Stromerzeuger; bot aber einen neuen, flexiblen Tarif an. Krone+ zeigt, wie viel Geld den bisherigen Kunden dadurch entgeht.
Zwischen fünf und acht Cent pro Kilowattstunde kassierten Kunden der Energie Steiermark für das Einspeisen ihres „hausgemachten“ Stroms, wenn sie ihren Vertrag bis zum Oktober 2024 abgeschlossen hatten. Doch das ist mit Jahresende vorbei. Denn die Energie Steiermark teilte Ende Oktober mit, sämtliche Verträge zu kündigen. Als Ersatz wird der neue, flexible „SonnenStrom Flex“-Tarif angeboten. Betroffen sind rund 24.000 Steirer, die mit ihren Photovoltaikanlagen Strom ins Netz einspeisen.
