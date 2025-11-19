„Fremde Weiße“ nehmen es mit Chaos in Ghana auf

Für viele Rad-Profis steht schon die Vorbereitung auf die neue Saison mit intensiven Trainingslager in wärmeren Gefilden an, für Daniel Bichlmann vom Schwingshandl Cycling Team aus Holzhausen ist die alte hingegen noch nicht zu Ende, fährt er mit dem Team „Obroni Riders“ bei der Tour du Ghana.
„Es kann jetzt auch sein, dass ich die nächsten sechs Stunden an irgendeinem Parkplatz verbringe und dort warten muss“, funkte Daniel Bichlmann am Dienstag kurz vorm offiziellen Start der eigneltich für Sonntag angesetzten ersten Etappe der Tour du Ghana durch. Denn die Bedingungen beim eigentlich über 800 km geplanten und mittlerweile auf unter 500 km zusammengeschrumpften Rad-Rennen im westafrikanischen Land sind nichts für schwache Nerven.
