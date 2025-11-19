„Fremde Weiße“ nehmen es mit Chaos in Ghana auf

„Es kann jetzt auch sein, dass ich die nächsten sechs Stunden an irgendeinem Parkplatz verbringe und dort warten muss“, funkte Daniel Bichlmann am Dienstag kurz vorm offiziellen Start der eigneltich für Sonntag angesetzten ersten Etappe der Tour du Ghana durch. Denn die Bedingungen beim eigentlich über 800 km geplanten und mittlerweile auf unter 500 km zusammengeschrumpften Rad-Rennen im westafrikanischen Land sind nichts für schwache Nerven.