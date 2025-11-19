ÖFB-Team in der Männer-Weltrangliste auf Platz 24!

Österreichs Fußball-Nationalteam der Männer rangiert nach der erfolgreich abgeschlossenen WM-Qualifikation weiterhin auf Rang 24 der Weltrangliste!
In den Top-4 gab es keine Änderung, voran liegt weiter Spanien vor Weltmeister Argentinien, Frankreich und England.
Brasilien ist um zwei Plätze verbessert neuer Fünfter, Portugal rutschte um eine Position auf sechs, die Niederlande auf sieben ab.
Hinter Belgien verbesserte sich Deutschland auf Rang neun, Kroatien ist Zehnter.
