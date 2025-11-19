Italienische Stadt verbietet Straßen-Gastgärten

Plastiktische müssen verschwinden

In 73 Straßen, die zum Gebiet des UNESCO-Kulturerbes gehören, müssen Gastronomen schon bald strenge Vorgaben einhalten. Ab 2026 sind keine Plastiktische oder Kunststoffabdeckungen mehr erlaubt. Die Gastronomen sollen außerdem auf gepflegte Begrünung achten – sie sollen saisonale Blumen und Pflanzen für die Deko verwenden. Es wird künftig fünf Arten von Außenbereich-Gestaltung geben, jeweils passend zum Stadtbild.