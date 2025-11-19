Fleißige Vorratssammler und Gedächtniskünstler

In der freien Wildbahn ist die Versorgung mit Nahrung während Zeiten mit knappem Futterangebot alles andere als garantiert. Manche Tiere legen daher gezielt Vorräte an, um karge Perioden – vor allem Winter und Vorfrühling – zu überbrücken. Drei typische Vertreter dieses Verhaltens in unseren Gefilden sind das Eurasische Eichhörnchen, der Eichelhäher sowie der Tannenhäher (manchmal auch „Nusskrähe“ genannt).