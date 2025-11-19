Österreich startet gegen Italien ab 16 Uhr LIVE

ÖTV-Team mit Misolic und Rodionov?

Rein von der Weltrangliste her, wären er und Jurij Rodionov als 177. (allerdings nur zwölf Ränge vor Lukas Neumayer) die beiden Einzelspieler, auch von der Erfahrung her haben sie gegenüber dem Salzburger ein Plus. Für das gesamte Team ist die Final-8-Erfahrung etwas Neues. „Es ist größer, imposanter, auch ein bisschen einschüchternder. Der erste Eindruck von der Anlage war schon etwas anderes. Wir sind ja bei dem Format das erste Mal hier, umso mehr freut es uns, hiersein zu dürfen. Und umso mehr werden wir uns bemühen, dass wir noch länger hier bleiben“, gab Rodionov nach dem Training mit Misolic die Prämisse aus.