Davis Cup im Ticker:

Österreich startet gegen Italien ab 16 Uhr LIVE

Tennis
19.11.2025 08:49
Österreichs Team startet heute gegen Italien in den Davis Cup.
Österreichs Team startet heute gegen Italien in den Davis Cup.

Viertelfinale im Davis Cup! Österreichs Tennis-Team muss gegen Gastgeber Italien ran, wir berichten ab 16 Uhr live – siehe Ticker unten. 

Hier der Liveticker:

Österreichs Davis-Cup-Team bereitet sich bereits seit Samstag in der SuperTennis-Arena von Bologna auf den Viertelfinalhit gegen Gastgeber Italien vor. Filip Misolic und Co. schwärmen von den Bedingungen, der Court ist etwas langsamer als erwartet. Vor dem Duell heute wird das Team geschlossen auch noch den ÖFB-Kickern die Daumen drücken. ÖTV-Kapitän Jürgen Melzer verrät seine Einzelspieler erst eine Stunde vor dem Länderkampf mit den Azzurri.

Jürgen Melzer
Jürgen Melzer

  „Es ist wunderschön hier, wir spielen auch sehr gut. Die Form ist von uns allen gut. Wir haben wirklich Spaß und gut trainiert die Woche“, konstatierte Misolic am Dienstag im APA-Gespräch. Nach der Absage von Jannik Sinner und Lorenzo Musetti sieht der Steirer und einzige Top-100-Einzelspieler im ÖTV-Team der Begegnung mit dem zweifachen Titelverteidiger durchaus positiv entgegen. „Natürlich haben wir Chancen und wir alle glauben daran, dass wir auch gewinnen können. Das ist das Wichtigste. Wir haben als Mannschaft schon öfter bewiesen, dass wir als Außenseiter als Sieger rauskommen können“, sagte Misolic.

ÖTV-Team mit Misolic und Rodionov?
Rein von der Weltrangliste her, wären er und Jurij Rodionov als 177. (allerdings nur zwölf Ränge vor Lukas Neumayer) die beiden Einzelspieler, auch von der Erfahrung her haben sie gegenüber dem Salzburger ein Plus. Für das gesamte Team ist die Final-8-Erfahrung etwas Neues. „Es ist größer, imposanter, auch ein bisschen einschüchternder. Der erste Eindruck von der Anlage war schon etwas anderes. Wir sind ja bei dem Format das erste Mal hier, umso mehr freut es uns, hiersein zu dürfen. Und umso mehr werden wir uns bemühen, dass wir noch länger hier bleiben“, gab Rodionov nach dem Training mit Misolic die Prämisse aus.

Filip Misolic
Filip Misolic

  Dass der Platz sogar langsamer ist als angenommen, stört den Niederösterreicher nicht. „Das ist für mich nichts Negatives, ich mag es eher langsamer als schneller.“ Rodionov ist mit seiner Form in den vergangenen Tagen sehr zufrieden. „Wenn ich gebraucht werde, bin ich ready.“ Er betonte den besonderen Teamgeist in der Mannschaft. „Das sind die Wochen im Jahr, auf die man wirklich Vorfreude hat. Wir sind nicht nur Kollegen, sondern mittlerweile auch gute Freunde, unterstützen uns gegenseitig. Diesen Teamspirit haben wir uns wirklich erarbeitet in den letzten zwei, drei Jahren, deswegen spielt auch immer jeder fürs Team.“

Melzer lässt sich nicht in Karten blicken
Kapitän und ÖTV-Davis-Cup-Rekordspieler Jürgen Melzer ist durchaus auch angetan vom Schauplatz. „Eine imposante Halle, sie haben ein tolles Event hier aufgebaut. Vielleicht ist der Platz eine Spur langsamer als erwartet, aber das ist für uns kein Nachteil, und es wird auch nicht großartig den Ausgang des Matches beeinflussen.“ In Sachen Form hat es bei den Spielern keine Überraschungen gegeben, alle hätten sich „toll reingehaut“.

Jurij Rodionov
Jurij Rodionov

  In die Karten blicken lassen will sich Melzer nicht zuletzt aus taktischen Gründen nicht, nur Alexander Erler/Lucas Miedler sind für das Doppel fix. „Fixstarter gibt es für mich nicht, auch bedingt dadurch, dass wir erst eine Stunde davor abgeben müssen. Es gibt die eine oder andere taktische Überlegung, was besser zusammenpassen könnte.“

