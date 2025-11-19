Tatort Stall: Warum so viel Tierleid geschieht

„Ich war krank, dann hat sich die Arbeit angestaut, und ich bin nicht mehr nachgekommen.“ Er habe nur gelebt, um zu arbeiten und nie einen Tag Urlaub gehabt. Dass es so weit gekommen ist, tue ihm aufrichtig leid, sagte er niedergeschlagen.

„Ich habe mich vor lauter Tieren nicht mehr rausgesehen. Die kranken Schweine habe ich gar nicht bemerkt, weil der Stall so überfüllt war“, gesteht ein anderer Landwirt, der heute in Graz vor Gericht steht – angeklagt ebenfalls wegen Tierquälerei. Die Bewilligung für eine Stallerweiterung hätte so lange gedauert. „Ich war total überfordert.“