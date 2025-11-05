Umstyling-Schock! Sweeney mochte neue Frisur nicht

Von ihrer kontroversen Jeans-Werbung für American Eagle bis zu ihrem „Oben ohne“-Kleid bei der „Power of Women“-Gala – sie weiß, wie man für Schlagzeilen sorgt. Doch bei einer ihrer PR-trächtigen Aktionen war selbst Sydney Sweeney nicht ganz wohl bei der Sache. Im Interview mit „The Hollywood Reporter“ auf TikTok gestand sie, dass für sie ihre neue Bob-Frisur keine Liebe auf den ersten Schnitt war.