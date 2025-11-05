Umstyling-Schock! Sweeney mochte neue Frisur nicht

Von ihrer kontroversen Jeans-Werbung für American Eagle bis zu ihrem „Oben ohne“-Kleid bei der „Power of Women“-Gala – sie weiß, wie man für Schlagzeilen sorgt. Doch bei einer ihrer PR-trächtigen Aktionen war selbst Sydney Sweeney nicht ganz wohl bei der Sache. Im Interview mit „The Hollywood Reporter“ auf TikTok gestand sie, dass für sie ihre neue Bob-Frisur keine Liebe auf den ersten Schnitt war.
Im Oktober hatte die 28-Jährige bei der Premiere ihres neuen Films „Christy“ auf dem AFI Fest in Hollywood für Aufsehen gesorgt. Statt ihrer typischen langen blonden Mähne zeigte sie sich plötzlich im frechen Kurzhaar-Look, der Fans und Fotografen gleichermaßen überraschte.
„Riesige Veränderung“
Jetzt verriet Hollywood neuestes „It-Girl“, dass die Initiative zum neuen Schnitt von ihrem Stylisten Glen Coco Oropeza ausgegangen war: „Er wollte etwas Neues ausprobieren und ich war sein Versuchskaninchen.“ Oropeza selbst verriet dazu auf Instagram, dass die Verwandlung eine ganze Woche gedauert habe, bis der Look perfekt war.
Sehen Sie hier das Interview von Sydney Sweeney mit dem „Hollywood Reporter“:
Sweeney rang sich zwar zum „radikalen Schnitt“ durch, doch sie war alles andere als begeistert, als sie sich das erste Mal so im Spiegel sah. Der neue Haarschnitt sei für sie eine „riesige Veränderung“ gewesen. Der Gedanke, sich so in der Öffentlichkeit zu zeigen, „hat mich schon nervös gemacht“.
Doch inzwischen hat sie sich an ihr Leben ohne ihre langen Locken bestens gewöhnt. Zumal der Fokus seit ihrem Auftritt im glitzernden wie durchsichtigen Christian-Cowan-Kleid vom Kopf auf Brusthöhe gerutscht ist.
„Ehrlich überrascht“ von Shitstorm
Auf PR-Tour für ihren neuen Film „Christy“ sprach Sweeney auch erstmals über den Wirbel um ihre umstrittene American-Eagle-Jeans-Werbung, die im Sommer erschienen war. Kritiker hatten ihr vorgeworfen, der Spot spiele mit dem Wort „Jeans“ auf „genes“ (Gene) an – und enthalte dadurch rassistische Untertöne.
In ihrer „GQ Men of the Year“-Titelgeschichte gibt Sweeney zu, dass sie von dem Shitstorm „ehrlich überrascht“ gewesen sei: „Ich habe einfach eine Jeans-Werbung gemacht – weil ich Jeans liebe. Ich trage sie wirklich jeden Tag mit einem T-Shirt.“
Dass sich sogar der Präsident und die Vizepräsidentin positiv zu ihrem Werbespot geäußert hatten, nannte sie „total surreal“. Mehr wollte sie darüber aber dann doch nicht sagen.
