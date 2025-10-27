Vorteilswelt
So sieht Sydney Sweeney nicht mehr aus

Society International
27.10.2025 10:39
So kennen und lieben die Fans Sydney Sweeney, doch die Schauspielerin hat sich jetzt an einen komplett neuen Look herangetraut.
So kennen und lieben die Fans Sydney Sweeney, doch die Schauspielerin hat sich jetzt an einen komplett neuen Look herangetraut.

Sydney Sweeney hat bei der Premiere ihres Films „Christy“ in Los Angeles für eine große Überraschung gesorgt: Die Hollywood-Schönheit präsentierte auf dem roten Teppich nämlich ihren komplett neuen Look.

Bei der Premiere ihres neuesten Films „Christy“ in Los Angeles zog Sydney Sweeney alle Blicke auf sich. Und das lag dieses Mal nicht nur an ihrem wie immer ziemlich aufregenden Outfit, sondern vor allem an dem neuen Look, den die Hollywood-Schönheit im Blitzlichtgewitter zur Schau stellte.

Schnipp, schnapp!
Die 28-Jährige hat sich bei ihrem letzten Friseurbesuch nämlich für einen radikalen Schnitt entschieden und sich von ihrer langen Mähne getrennt. Stattdessen trägt Sweeney nun einen verspielten Bob, der ihr nicht einmal bis zu den Schultern reicht.

Frischer Style: Sydney Sweeney präsentierte am Wochenende ihren neuen Look.
Frischer Style: Sydney Sweeney präsentierte am Wochenende ihren neuen Look.
Die Schauspielerin trägt jetzt einen frechen Bob und deutlich hellere Haare.
Die Schauspielerin trägt jetzt einen frechen Bob und deutlich hellere Haare.

Doch das ist längst nicht die einzige haarige Veränderung, an die sich die Schauspielerin herangetraut hat. Ihre frische Frisur strahlt nämlich auch in einem neuen Blondton, der jetzt wesentlich heller ist als zuletzt.

Zu ihrem coolen Styling frisch vom Friseur kombinierte Sweeney eine hellrosa Robe im Neckholder-Schnitt, die ihre Kurven perfekt in Szene setzte. Das tief dekolletierte Oberteil des Kleides ging schließlich in einen weit ausgestellten Rock mit floralem Muster über. 

Sydney Sweeney zog nicht nur mit ihrer neuen Frisur, sondern auch mit ihrem hellrosa ...
Sydney Sweeney zog nicht nur mit ihrer neuen Frisur, sondern auch mit ihrem hellrosa Neckholder-Kleid alle Blicke auf sich.

Funkelnde Ohrringe, die immer wieder unter ihrer neuen Frisur hervorblitzten, sowie ein romantisches Make-up rundeten den neuen Look von Sweeney schließlich ab.

Fans vergleichen Sweeney mit Monroe
Die Fans zeigten sich auf Instagram jedenfalls begeistert von der Typveränderung. „Sydney mit den kurzen Haaren ist zurück!!“, jubelte ein Insta-User neben einem Clip der Premiere, den die Schauspielerin gepostet hatte. „Wunderschön und sehr sexy“, schrieb ein anderer. Und noch einer zog sogar den Vergleich zu Film-Ikone Marilyn Monroe.

Im Sport-Biopic „Christy“, das am 7. November in den US-Kinos anläuft, ist Sydney Sweeney in der Rolle der ehemaligen Boxerin Christy Martin zu sehen.

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
