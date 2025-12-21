Diese Reiselektüre macht richtig Lust auf Urlaub

Ja, es ist erst Dezember – doch der Traumurlaub 2026 will gut geplant sein. Frühe Buchungen zahlen sich zudem finanziell aus. Wir haben hier Reiselektüre zusammengefasst, die Ihnen Gusto auf Urlaub machen und die Planung erleichtern soll. Perfekt auch als Geschenkidee zum Weihnachtsfest. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Schmökern!
LONELY PLANET: Legendäre Wanderrouten Europa
In persönlichen Reportagen nehmen die Autoren uns mit auf 50 aufregende Touren zwischen Polarkreis und Balkan: Vom Sofa aus umrunden wir die irische Dingle-Halbinsel, wir überqueren die Pyrenäen, folgen der finnischen Bärenrunde und entdecken die Julischen Alpen in Slowenien. Vom entspannten Streifzug für Einsteiger bis zur herausfordernden Trekkingtour ist alles dabei. Und für alle, die sich von den ausdrucksstarken Fotos inspiriert fühlen, den Rucksack zu packen und die Wanderstiefel zu schnüren, liefert der Band handfeste praktische Tipps zu jeder Tour.
TRESCHER: Reiseführer Balkan
Dieser perfekt recherchierte Reiseführer für den Balkan vom Trescher Verlag wird Stammleser des Verlags bestimmt nicht enttäuschen. Bekannt für gründliche Hintergrundinformationen zu Kultur, Geschichte und Reisetipps, deckt dieser Band Themen wie Sehenswürdigkeiten, praktische Reiserouten, lokale Besonderheiten und landesspezifische Hinweise ab. Er eignet sich für Individualreisende, die selbstständig und informiert durch die Balkanregion reisen wollen.
DUMONT: Bildband Atlas der Reiselust
Ein großformatiger Bildband aus dem DuMont-Reiseverlag, der mit inspirierenden Fotos, überraschenden Fakten und kuratierten Routenideen die Sehnsucht nach Fernweh weckt. Er eignet sich weniger als klassischer Reiseführer, sondern als Quelle visueller Inspiration und Impulse für die nächste große Fahrt – auf legendären Traumstraßen rund um den Globus.
blanvalet: Der Atlas für Neugierige
Ein ungewöhnlicher Atlas, der über 100 überraschende, witzige und aufschlussreiche Karten versammelt. Statt klassischer geographischer Karten zeigt dieses Buch kuriose Perspektiven – z. B. weltweite Unterschiede beim Konsumverhalten, kuriose politische Fakten, kulturelle Besonderheiten und mehr. Perfekt für alle, die gerne neue Blickwinkel einnehmen.
riva: Mit wenig Geld um die Welt: Weltreisen mit nur 30 Euro am Tag
Ein praktischer Reise-Ratgeber von Florian Blümm im RIVA-Verlag, der aufzeigt, wie man mit sehr kleinem Budget große Reisen realisiert. Der Autor teilt seine Erfahrungen aus über sieben Jahren unterwegs sein, erklärt, wie man Transport, Unterkünfte und Planung günstig hinkriegt, und gibt Ländertipps für verschiedene Preisniveaus. Dieses Buch richtet sich an alle, die Fernweh haben, aber kein großes Budget.
LONELY PLANET: Europa mit dem Zug: Entspannt und nachhaltig durch den Kontinent
Ein Bildband bzw. Reiseführer aus dem Lonely Planet-Programm, der Europa aus der Perspektive der Zugreisen vorstellt. Er kombiniert fotografische Inspiration mit Infos zu Schienenrouten, Tipps für umweltfreundliches Reisen und Vorschlägen für entspannte Zugausflüge quer durch den Kontinent – ideal für Entdecker, die auf Nachhaltigkeit setzen.
mgvverlag: Nachhaltig reisen für Einsteiger
Ein Einsteigerleitfaden für umweltbewusstes Reisen, der ökologische und soziale Aspekte des Tourismus erklärt und Tipps für die Praxis liefert (z. B. Transportwahl, CO₂-Kompensation, nachhaltige Unterkünfte). Dieses Buch hilft dir, Urlaube bewusster zu planen, weniger ökologischen Fußabdruck zu hinterlassen und lokale Kulturen respektvoll zu erleben.
LONELY PLANET: 1000 einmalige Erlebnisse Europa
Europa ist bunt, wild - und städtisch. Bietet Kunst und schräge Feste, charmante Kaffeehäuser, Street Art, Fahrradhochburgen, Roadtrips zum Niederknien. Lonely Planets „1000 einmalige Erlebnisse in Europa“ lockt zum Rockfestival auf die Färöer Inseln, auf Zeitreise ins estnische Tallinn oder zum portugiesischen Wanderweg Via Algarviana. Ob Ausflüge mit den Kindern, Traumstrände auf Fuerteventura, hypermoderne Architektur in Marseille oder der Zauber des Verfalls in Warschaus hippem Stadtviertel Praga: Dieses Buch zeigt Europa als Kaleidoskop faszinierender Reiseabenteuer.
LONELY PLANET: Wann am besten wohin Europa
Wer kennt das nicht: Das Wunschziel steht, aber welcher Monat ist der beste? Oder: Zeit für eine Reise im Januar, aber du hast noch keine Idee wohin. Mit dem Reise-Inspirationsbuch von Lonely Planet kein Problem: Für jeden Monat gibt es die besten Spots in ganz Europa - egal, ob du lieber Kultur genießt, am Strand abhängen willst oder sportliche Herausforderungen suchst, ob du nur ein Wochenende, eine Woche oder den Jahresurlaub planst. Für jeden Geldbeutel und für jeden Reisetyp ist das Richtige dabei.
Polyglott: „Mit 50 Euro durch …“
Mit 50 Euro am Tag kommt man in den aufregendsten Städten erstaunlich weit - man muss nur wissen, wohin und wie. Kostenloser Kunstgenuss in New York beim Street-Art-Spaziergang durch Williamsburg? Zum Lunch in Amsterdam die besten Frietjes ohne Touri-Aufschlag? Für 50 Cent mit der Bootsfähre durch Bangkok? In „Mit 50 Euro durch …“ verraten die Reiseexperten des bekannten Weltreporter-Netzwerks ihre besten Tipps für große Städtetage mit kleinem Budget.
TOPP: Camping. Das große Handbuch.
Das ist die neue Freiheit: Camping macht glücklich! Doch wie geht man es an, wenn man noch nie gecampt hat? Natürlich kann man einfach losfahren: Man wird schon sehen, was man alles vergessen und nicht bedacht hat. Oder man informiert sich vorab: Welches Campingfahrzeug wohl das Richtige für einen selbst ist, ob man sich besser gleich ein eigenes Fahrzeug kauft oder welche Vorteile (und vielleicht auch Nachteile) ein Mietwagen mit sich bringt, was wirklich mit muss und worauf man getrost verzichten kann, worauf man bei der Wahl des Aufenthaltsortes unterwegs achten sollte, wie man am entspanntesten mit Kind und Kegel campt, usw.
ANACONDA (Penguin Verlag): Great Britain. Der Insider‘s Guide.
Mit viel Witz und Insiderwissen verrät uns der Autor, was man über britische Etikette unbedingt wissen muss, erklärt die Regeln und das Essen in englischen Pubs, gibt zahlreiche Tipps für spannende Reiseziele (must see und insider), warnt vor den wichtigsten Tabus und vieles mehr! All das in einem coolen Mix aus Erläuterungen und Vokabeln und gespickt mit anregenden Bildern.