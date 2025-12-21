Diese Reiselektüre macht richtig Lust auf Urlaub

TOPP: Camping. Das große Handbuch.

Das ist die neue Freiheit: Camping macht glücklich! Doch wie geht man es an, wenn man noch nie gecampt hat? Natürlich kann man einfach losfahren: Man wird schon sehen, was man alles vergessen und nicht bedacht hat. Oder man informiert sich vorab: Welches Campingfahrzeug wohl das Richtige für einen selbst ist, ob man sich besser gleich ein eigenes Fahrzeug kauft oder welche Vorteile (und vielleicht auch Nachteile) ein Mietwagen mit sich bringt, was wirklich mit muss und worauf man getrost verzichten kann, worauf man bei der Wahl des Aufenthaltsortes unterwegs achten sollte, wie man am entspanntesten mit Kind und Kegel campt, usw.