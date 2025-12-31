Vorteilswelt
„La Dolce Vita“

Graz begrüßt 2026 mit musikalischem Feuerwerk

Steiermark
31.12.2025 19:13

Das Jahr 2025 geht mit einem Spektakel zu Ende. Zigtausende Menschen sind zum Grazer Hauptplatz gekommen, um gemeinsam zu feiern. Und das ganz ohne Pyrotechnik: Den Zuschauern werden fünf spektakuläre Shows mit Wasser, Licht, Feuer und Livemusik geboten – um 17.30 Uhr die erste, um Mitternacht das Grande Finale.

„The Time of my Life“ wird am Grazer Hauptplatz angestimmt und die Menge kommt in Fahrt. 10.000 Menschen – so viele sind es pro Show – singen und tanzen mit. Es ist die erste von fünf Performances des diesjährigen Silvesterspektakels, das das Jahr 2026 mit einem Knall willkommen heißt.

Statt Böllern und Krachern gehen allerdings bis zu 40 Meter hohe Wasserfontänen und Laserstrahlen in die Luft. Zusätzlich sorgen Feuer-Booster für staunende Kinderaugen. Der feinstaubfreundliche, tierfreundliche Jahreswechsel hat sich seit Jahren bewährt und sich so – präsentiert von der „Krone“ – zu einem Fixpunkt etabliert.

Die Sängerin Berenice erscheint hoch oben am Balkon des Rathauses und stimmt „Titanium“ von David Guetta an. Die Steirerin stand schon mit Andreas Gabalier auf der Bühne. Außerdem heizt der Saxophonist Nicolo Loro Ravenni dem Publikum ein. Man kennt ihn von der Band Russkaja, die schon bei „Willkommen Österreich“ für ihre wilde Mischung aus Rock und traditioneller russischen Musik gefeiert wurde. „Die beiden Live-Künstler und der DJ verschmelzen mit der Show aus Licht, Wasser und Feuer“, sagt Markus Lientscher vom Veranstalterteam Ivents.

Die großen Hits der vergangenen Jahrzehnte
Ein Pop-Klassiker jagt den nächsten. Bei „You Can‘t Hurry Love“ von Phil Collins schunkeln einige Arm in Arm. Es folgt „Umbrella“ von Rihanna, und die Menge kommt so richtig in Stimmung. Einen Regenschirm kann man tatsächlich gebrauchen: Die vordersten Reihen werden ordentlich nassgespritzt. Zum Glück ist für warme Getränke bei den Standln gesorgt.

Die zweite Show trägt den Titel „La Dolce Vita“, und das Lebensgefühl von „Bella Italia“ tut den Grazern bei Temperaturen unter null Grad sichtlich gut! Bei „Bella Ciao“, „Bello e impossibile“ und „Felicita“ grölt die Meute mit. Und bei „Ti amo“ und „Gloria“ werden sogar die Hüften geschwungen.

Den Höhepunkt des Abends bildet der fünfte Showblock: Pünktlich zum Jahreswechsel zaubern Berenice und Nicolo Hits aus dem Hut, mit denen keiner rechnen konnte. Ganz Graz wird mit epischen Titeln regelrecht ins neue Jahr katapultiert. Ihre kräftige Stimme und seine Saxophonklänge laden Alt und Jung ein, sich in den Arm zu nehmen. 2026 kann kommen!

