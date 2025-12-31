Graz begrüßt 2026 mit musikalischem Feuerwerk

Die Sängerin Berenice erscheint hoch oben am Balkon des Rathauses und stimmt „Titanium“ von David Guetta an. Die Steirerin stand schon mit Andreas Gabalier auf der Bühne. Außerdem heizt der Saxophonist Nicolo Loro Ravenni dem Publikum ein. Man kennt ihn von der Band Russkaja, die schon bei „Willkommen Österreich“ für ihre wilde Mischung aus Rock und traditioneller russischen Musik gefeiert wurde. „Die beiden Live-Künstler und der DJ verschmelzen mit der Show aus Licht, Wasser und Feuer“, sagt Markus Lientscher vom Veranstalterteam Ivents.