Vorm Halswirbel wurde auch sein Herz gebrochen

„Die letzten zwei Jahre waren nicht so berauschend, es kann nur bergauf gehen“, hofft Rallye-Pilot Jürgen Pilz wie auch viele, viele andere Österreicher mit dem Beginn des neuen Jahres auf bessere Zeiten. Die gleich mit seiner großen Leidenschaft eingeläutet werden sollen, geht der Liebenauer bereits zum siebenten Mal bei seiner Heimrallye an den Start. Dass er ab Freitag bei der legendären „Jänner“ fahren kann, grenzt aber an einem kleinen Wunder.