Emotionales Comeback

Vorm Halswirbel wurde auch sein Herz gebrochen

Oberösterreich
31.12.2025 18:30
Jürgen Pilz brach sich Ende März den ersten Halswirbel, nun feiert er mit seinem Mazda bei der ...
Jürgen Pilz brach sich Ende März den ersten Halswirbel, nun feiert er mit seinem Mazda bei der „Jänner“ sein Comeback.(Bild: Krone KREATIV)

Nur neun Monate nach seiner schweren Verletzung steigt der Liebenauer Jürgen Pilz bei der am Freitag beginnenden Jännerrallye wieder ins Auto. Diesmal aber nicht dabei: Seine ehemalige Beifahrerin, der er vor zwei Jahren auf der „Jänner-Bühne“ einen Heiratsantrag gemacht hatte. 

0 Kommentare

„Die letzten zwei Jahre waren nicht so berauschend, es kann nur bergauf gehen“, hofft Rallye-Pilot Jürgen Pilz wie auch viele, viele andere Österreicher mit dem Beginn des neuen Jahres auf bessere Zeiten. Die gleich mit seiner großen Leidenschaft eingeläutet werden sollen, geht der Liebenauer bereits zum siebenten Mal bei seiner Heimrallye an den Start. Dass er ab Freitag bei der legendären „Jänner“ fahren kann, grenzt aber an einem kleinen Wunder.

Porträt von Daniel Lemberger
Daniel Lemberger
