Von Rapid drängt sich nur der „Rapper“ auf

Was den 19-Jährigen fast verlegen macht: „Warum ich? Nosa (Anm. Dahl) ist auch sehr beliebt. Ich mache mir keinen Druck, nur weil ich Teamspieler bin.“ Aber gerade im ÖFB-Team sorgte der schnelle (Flügel)-Stürmer für Aufsehen. Mit seinem Tor gegen San Marino, dann legte der Youngster auch noch Marko Arnautovic das 10:0-Rekordtor auf, sicherte sich eine Notiz in den Geschichtsbüchern.