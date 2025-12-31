Vorteilswelt
„Krone“-Fußballerwahl

Von Rapid drängt sich nur der „Rapper“ auf

Fußball National
31.12.2025 18:30
Wurmbrand erzielte sein erstes Länderspieltor.
Wurmbrand erzielte sein erstes Länderspieltor.(Bild: GEPA)

Beginnend bei Leopold Grausam über Hans Krankl und Steffen Hofmann bis hin zu Guido Burgstaller – unglaubliche 28-mal siegte bislang ein Rapidler bei der „Krone“-Fußballerwahl. Bei der 59. Auflage drängt sich heuer eigentlich kein Grün-Weißer auf. Mit einer Ausnahme: ÖFB-Teamspieler Nikolas Wurmbrand.

0 Kommentare

Was den 19-Jährigen fast verlegen macht: „Warum ich? Nosa (Anm. Dahl) ist auch sehr beliebt. Ich mache mir keinen Druck, nur weil ich Teamspieler bin.“ Aber gerade im ÖFB-Team sorgte der schnelle (Flügel)-Stürmer für Aufsehen. Mit seinem Tor gegen San Marino, dann legte der Youngster auch noch Marko Arnautovic das 10:0-Rekordtor auf, sicherte sich eine Notiz in den Geschichtsbüchern.

