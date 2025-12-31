In den Niederlanden droht Chaos-Silvesternacht!

Verbot mit vielen offenen Fragen

Zwar hat das niederländische Parlament das Böllerverbot beschlossen – doch vieles ist noch ungeklärt. Wer soll die Einhaltung kontrollieren? Wie wird der illegale Import verhindert? Und: Wer entschädigt die Hersteller? Bis heute ist kein verbindliches Konzept auf dem Tisch. Nur eines ist sicher: Der Countdown läuft – und Silvester 2025 wird als das lauteste der jüngeren Geschichte in Erinnerung bleiben.