Kurz vor Böllerverbot
In den Niederlanden droht Chaos-Silvesternacht!
In den Niederlanden kracht es heuer zum letzten Mal. Ab nächstem Jahr gilt dann ein komplettes Böllerverbot. Doch die Situation eskaliert bereits jetzt. Während sich Verkaufsstellen leer räumen, warnen Ärzte und Behörden vor einem Silvester voller Verletzter, illegaler Pyrotechnik und Kontrollchaos.
Noch dürfen die Holländer heuer knallen, was das Zeug hält. Doch ab kommendem Jahr ist Schluss: Ein landesweites Verbot für privates Silvesterfeuerwerk tritt mit Jahreswechsel 2026/27 in Kraft. Kein Verkauf, kein Zünden – nur noch professionelle Shows mit strengen Auflagen.
Was wie ein Sieg für Sicherheitsbefürworter klingt, sorgt aktuell für ein gefährliches Böller-Finale. Laut der Niederlande-Expertin Corine van Zuthem vom Zentrum für Niederlandestudien lehnt rund ein Drittel der Bevölkerung das Verbot ab. Und die reagieren jetzt – mit Hamsterkäufen, Grenzfahrten und Vorratslagerung im Keller.
Explosion bei Umsatz und illegalem Import
Schon jetzt boomt das Geschäft: Die Branche rechnet mit einem 20 Prozent höheren Umsatz als im Vorjahr. Gleichzeitig explodiert der illegale Markt: Bereits 65.000 Kilogramm gefährlicher Sprengkörper wurden bis Mitte Dezember beschlagnahmt – viele mit Sprengkraft „vergleichbar mit Bomben oder Granaten“, so die Behörden. Zum Vergleich: Im Vorjahr waren es noch 46.000 Kilogramm.
Besonders dramatisch ist der Anstieg bei Verletzungen: Zehn Kinder und Jugendliche verloren in den vergangenen Wochen durch illegale Böller Gliedmaßen – mehr als doppelt so viele wie im selben Zeitraum 2024.
Die Nachfrage nach Feuerwerk ist stark gestiegen. Deswegen haben wir auch mehr Feuerwerk als in den letzten Jahren.
Nicole Janssen, Marktleiterin in Kleve
Während in Holland die Raketen knapp werden, explodiert auf deutscher Seite das Geschäft. Supermärkte in Grenzstädten wie Kleve oder Emmerich erleben einen Kundenansturm – vorwiegend aus den Niederlanden. Bereits jetzt werben deutsche Anbieter gezielt mit Flyern und Social Media in holländischer Sprache.
Nicole Janssen, stellvertretende Marktleiterin eines Supermarkts in Kleve: „Wir haben deutlich mehr Feuerwerk als in den letzten Jahren.“ Verkaufsflächen wurden verdoppelt, Personal aufgestockt – denn: Die Nachfrage reißt nicht ab.
Verbot mit vielen offenen Fragen
Zwar hat das niederländische Parlament das Böllerverbot beschlossen – doch vieles ist noch ungeklärt. Wer soll die Einhaltung kontrollieren? Wie wird der illegale Import verhindert? Und: Wer entschädigt die Hersteller? Bis heute ist kein verbindliches Konzept auf dem Tisch. Nur eines ist sicher: Der Countdown läuft – und Silvester 2025 wird als das lauteste der jüngeren Geschichte in Erinnerung bleiben.
