Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Klettern

Schubert setzt Karriere bis Olympia 2028 fort

Sport-Mix
31.12.2025 17:02
Jakob Schubert 2024 in Paris
Jakob Schubert 2024 in Paris(Bild: AP/Christophe Ena)

Der zweifache Olympia-Medaillen-Gewinner Jakob Schubert setzt seine Kletter-Karriere bis zu den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles fort! Das gab der Tiroler an seinem 35. Geburtstag, den er am Silvestertag feierte, bekannt. „Ich habe viel darüber nachgedacht, mein Geburtstag ist die perfekte Gelegenheit, diese Entscheidung zu verkünden. Sie ist über längere Zeit gereift, ich habe viel reflektiert. Ich will es noch einmal versuchen“, teilte Schubert mit.

0 Kommentare

In seiner Laufbahn gewann er bisher elf WM-Medaillen, sechs glänzen in Gold, zudem war er sieben Mal Gesamtweltcup-Sieger. Bei Olympia 2021 in Tokio (Kombination aus Vorstieg, Bouldern und Speed) und 2024 in Paris (Kombination aus Vorstieg und Bouldern) eroberte er jeweils Bronze.

In Los Angeles gibt es für jede Disziplin eine eigene Entscheidung. Das birgt einen großen Reiz für den Vorstieg-Spezialisten. „Ich habe das Gefühl, dass ich nach wie vor mit den Besten mithalten kann. Das große Ziel Los Angeles gibt mir die Motivation, hart zu arbeiten. Außerdem hoffe ich, dass ich vielleicht einige Leute aus meiner Generation damit motivieren kann, es ebenfalls zu versuchen.“

2025 war schwieriges Jahr
2025 kämpfte Schubert lange mit einer hartnäckigen Kapselverletzung im rechten Zeigefinger, er stieg erst im September in den Weltcup ein, wurde Fünfter in Koper. Bei der WM in Seoul schaute Rang sieben heraus. „Das letzte Jahr war schwierig, mit der hartnäckigen Verletzung und nicht den besten Ergebnissen. Es hat mir aber auch gezeigt, wie sehr ich das Klettern nach wie vor liebe. In mir brennt immer noch dasselbe Feuer wie vor zwanzig Jahren – und das braucht man, um auf allerhöchstem Niveau zu performen“, wurde Schubert in der Verbandsaussendung zitiert.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Ausland
3 Meter: Extrem-Schnee sorgt für Chaos in Italien
346.360 mal gelesen
Die gewaltige Schneedecke stellt vor allem den Verkehr vor immense Probleme in Norditalien.
Burgenland
Not-OP endet tragisch: 17-Jährige stirbt in Klinik
157.565 mal gelesen
Eine 17-Jährige starb während einer Not-OP in der Klinik Oberwart. Warum, ist Gegenstand von ...
Tirol
Auto krachte in Lkw: Unfall forderte zwei Tote
107.768 mal gelesen
Für die jungen Pkw-Insassen kam jede Hilfe zu spät.
Mehr Sport-Mix
Klettern
Schubert setzt Karriere bis Olympia 2028 fort
49. LCC-Silvesterlauf
Eisige Kälte und Wind verhindern Rekord für Mayer
Darts-WM
Alle gegen Littler und Littler gegen die Fans!
Humphries souverän
Van Gerwen verliert Duell der Ex-Weltmeister
In Doha
Carlsen zum neunten Mal Blitzschach-Weltmeister

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf