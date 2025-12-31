Schubert setzt Karriere bis Olympia 2028 fort

2025 war schwieriges Jahr

2025 kämpfte Schubert lange mit einer hartnäckigen Kapselverletzung im rechten Zeigefinger, er stieg erst im September in den Weltcup ein, wurde Fünfter in Koper. Bei der WM in Seoul schaute Rang sieben heraus. „Das letzte Jahr war schwierig, mit der hartnäckigen Verletzung und nicht den besten Ergebnissen. Es hat mir aber auch gezeigt, wie sehr ich das Klettern nach wie vor liebe. In mir brennt immer noch dasselbe Feuer wie vor zwanzig Jahren – und das braucht man, um auf allerhöchstem Niveau zu performen“, wurde Schubert in der Verbandsaussendung zitiert.