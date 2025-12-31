Auf Wolke sieben folgte die Bruchlandung

Podestplatz-Premiere für ÖSV-Ass Benjamin Moser!
Langlauf-Weltcup
Zwischen himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt liegt im Skispringen nicht viel. Das erfahren zahlreiche große Namen aktuell auf besonders harte Weise. Topstars, die in der Vergangenheit den Weltcup und die Vierschanzentournee prägten, segeln der Konkurrenz aktuell hinterher.
Fragen Sie sich auch manchmal, warum manche Adler wie aus dem Nichts in ungeahnte Sphären emporsteigen und andere sich ebenso unerklärlich im Sturzflug befinden? Es gibt wohl kaum eine andere Sportart, in der Top und Flop derart nah beieinander liegen wie im Skispringen.
