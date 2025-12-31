Trotz Schneechaos: Wiener tanzen in Silvesterabend

Der 34. Silvesterpfad ist noch keine vier Stunden geöffnet – und die Stimmung kocht schon! Trotz Schneetreibens und teils stürmischer Böen lassen sich die Wiener und Wienerinnen die Feierlaune nicht nehmen und tanzen Hand in Hand vor den Bühnen in den letzten Abend des Jahres.
Es bieten sich stimmungsvolle und rührende Bilder vor den Bühnen des Silvesterpfads, die den Abend vor Neujahr gebührend einläuten. Denn trotz des heftigen Schneechaos in der Wiener City ist die Party bereits in vollem Gange. Bei Punsch, Tschick und Gelächter schwingen bereits die ersten Wiener und Wienerinnen sowie Touristen das Tanzbein.
Der Silvesterpfad läuft seit 14.00 Uhr und lädt bis 2.00 Uhr nachts zum Feiern ein. Geboten wird ein buntes Musikprogramm mit Beats aus allen Stilrichtungen, dazu locken zahlreiche Gastrostände mit allerlei Schmankerln. Gefeiert wird nicht nur am Rathausplatz, sondern auch auf der Freyung, Am Hof, Graben, am Stephansplatz, auf der Kärntner Straße und am Neuen Markt. Wie Besucher dorthin gelangen und worauf sie achten sollten, erfahren Sie hier.
Der Graben verwandelte sich kurzerhand in Wiens größte Tanzfläche, am Nachmittag gab es dort sogar Walzer-Schnellkurse zum Mitmachen. Auch der Wintermarkt im Prater feiert kräftig mit und gehört zur Wiener Partymeile. Und wer am 1. Jänner nicht allzu tief ins Glas geschaut hat und kein Ticket für den Wiener Musikverein ergattert hat, muss nicht verzichten: Das Neujahrskonzert wird live auf dem Stephansplatz und im Prater übertragen.
ESC-Countdown ab Mitternacht
Im Mittelpunkt der Feierlichkeiten steht auch der bevorstehende Eurovision Song Contest im neuen Jahr. Schon jetzt wird die Stimmung fürs neue Jahr angeheizt: Auf der größten Bühne des Silvesterpfads erklingen unter dem Motto „Best of Eurovision“ Hits aus sieben Jahrzehnten Song Contest, live begleitet von Benny King, Christiana Uikiza, einer achtköpfigen Band und DJ Alex List. Zu Mitternacht wartet ein besonderes Highlight: Nach dem Countdown beginnt sofort der ESC-Countdown. Die Uhr am Rathausplatz zeigt von da an die verbleibende Zeit bis zum großen Finale am 16. Mai 2026 an. Das ganze Programm im Detail finden Sie hier.
Strenge Kontrollen am Silvesterpfad: Das ist verboten
Wer den Silvesterpfad zu Abend ansteuern will, sollte sich vorweg über die umfangreichen Sicherheitsvorkehrungen informieren. Denn an den Eingängen wird streng kontrolliert. Waffen, Sprays, Gase, Dosen, Pyrotechnik, Megafone und Laserpointer sind ebenso verboten wie sperrige Gegenstände, Fahrräder oder Scooter. Auch zerbrechliche Gegenstände wie Gläser oder Sektflaschen, harte Objekte oder sogar Thermoskannen sind verboten. Getränke in Tetrapacks oder Trinkbeuteln sind hingegen erlaubt.
So viel Polizei hab’ ich zu Silvester noch nie gesehen.
„Krone“-Fotograf Peter Tomschi,
Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) kündigte bereits im Vorfeld an, für die Silvesterfeierlichkeiten kräftig aufstocken zu wollen. „So viel Polizei hab’ ich zu Silvester noch nie gesehen“, meint auch Fotograf Peter Tomschi, der seit mehr als 30 Jahren für die „Krone“ tätig und auch heute wieder in der Wiener City unterwegs ist.
Die Stadt rechnet heuer wieder mit rund 800.000 Besucherinnen und Besuchern. Angesichts des starken Andrangs könnte diese Marke sogar übertroffen werden. Denn Wien bleibt ein Tourismusmagnet: Im Dezember lag die Zimmerauslastung laut Wirtschaftskammer bei fast 90 Prozent, zu Silvester ist die Stadt praktisch ausgebucht.
