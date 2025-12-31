Trotz Schneechaos: Wiener tanzen in Silvesterabend

ESC-Countdown ab Mitternacht

Im Mittelpunkt der Feierlichkeiten steht auch der bevorstehende Eurovision Song Contest im neuen Jahr. Schon jetzt wird die Stimmung fürs neue Jahr angeheizt: Auf der größten Bühne des Silvesterpfads erklingen unter dem Motto „Best of Eurovision“ Hits aus sieben Jahrzehnten Song Contest, live begleitet von Benny King, Christiana Uikiza, einer achtköpfigen Band und DJ Alex List. Zu Mitternacht wartet ein besonderes Highlight: Nach dem Countdown beginnt sofort der ESC-Countdown. Die Uhr am Rathausplatz zeigt von da an die verbleibende Zeit bis zum großen Finale am 16. Mai 2026 an. Das ganze Programm im Detail finden Sie hier.