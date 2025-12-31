Zeugin sah voll besetzten Pkw in die Tiefe stürzen

Ein 53-Jähriger lenkte den Wagen in Rohrberg auf einer Gemeindestraße bergwärts. Dabei passierte es! Aus vorerst noch nicht bekannter Ursache kam der Wagen in einer Linkskurve über den Fahrbahnrand hinaus. Das hatte fatale Folgen für den Lenker und drei weitere Fahrzeuginsassen in Alter von 19 und 24 Jahren.