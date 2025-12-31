Zeugin sah voll besetzten Pkw in die Tiefe stürzen

Für vier Urlauber endete der Silvestertag im Tiroler Zillertal in einer Katastrophe. Auf einer Bergstraße kamen die Deutschen über die Fahrbahn hinaus und stürzten rund hundert Meter mit dem Wagen in ein Bachbett ab. Eine Zeugin sah den Unfall und schlug Alarm.
Ein 53-Jähriger lenkte den Wagen in Rohrberg auf einer Gemeindestraße bergwärts. Dabei passierte es! Aus vorerst noch nicht bekannter Ursache kam der Wagen in einer Linkskurve über den Fahrbahnrand hinaus. Das hatte fatale Folgen für den Lenker und drei weitere Fahrzeuginsassen in Alter von 19 und 24 Jahren.
Auto landete in Bachbett
Der Pkw stürzte über steiles Gelände fast hundert Meter in die Tiefe. „Das Fahrzeug blieb in einem Bachbett auf dem Dach liegen“, schildert die Polizei den Unfallhergang. Eine Zeugin sah den schrecklichen Absturz und schlug sofort Alarm. Während die Rettungskräfte anrückten, konnten sich die Autoinsassen selbst aus dem Wrack befreien.
Eine 24-Jährige hat bei dem Unfall laut ersten Meldungen schwere Verletzungen erlitten. Der Lenker und die beiden anderen Insassen sind ebenfalls erheblich verletzt. Alle Beteiligten wurden ins Krankenhaus Schwaz eingeliefert. Im Einsatz standen neben der Rettung ein Hubschrauber, die Feuerwehr Zell am Ziller und die Polizei. Am Pkw entstand Totalschaden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.