2025 im Rückspiegel

Diese PLUS-Geschichten interessierten am meisten!

Leben
31.12.2025 15:56
2025 drehte sich (leider) auch vieles um René Benko und marode Gemeinden.
2025 drehte sich (leider) auch vieles um René Benko und marode Gemeinden.(Bild: Krone KREATIV/APA/EXPA, stock.adobe.com)

Krone+ bietet exklusiven Zugang zu noch mehr Geschichten, Hintergründen und Services. Zum Jahresende werfen wir einen Blick in den Rückspiegel, welche Storys unsere PLUS-Leser 2025 besonders bewegten.

0 Kommentare

Das Jahr 2025 bot schöne Momente, aber auch reichlich Pleiten, Pech und Pannen, Tragisches und Schockierendes! Auch unsere PLUS-Abonnenten staunten über all die Vorkommnisse, die Österreich auf Trab hielten – und zu denen die „Krone“ wie gewohnt Fakten, Zahlen und Hintergrundinfos lieferte.

Unsere Top-Storys im Überblick
Natürlich (oder leider) kann in unseren Top-Storys weder Rekord-Pleitier René Benko, noch „Mietnomade“ Andreas Babler oder die marode Finanzsituation vieler österreichischer Gemeinden fehlen:

Milliarden--Jongleur René Benko und sein versteckter Schatz
Krone Plus Logo
Vermögen beschlagnahmt
Auf der Spur des Geldes: Millionenschatz bei Benko
27.01.2025
In vielen Gemeindeämtern ragen die Schulden bis zur Decke.
Krone Plus Logo
Alle Orte im Überblick
Österreich-Karte: So pleite ist Ihre Gemeinde
25.10.2025
„Noch am Verhandlungstisch verriet Babler seine eigenen Anhänger“, schreibt „Krone“-Wien-Chef ...
Krone Plus Logo
SPÖ wird ihn nicht los
Babler, der berühmteste Mietnomade des Landes
06.01.2025
Sowohl für Neupensionisten, als auch für jene, die schon länger im Ruhestand sind, kommen ...
Krone Plus Logo
Neuer „Korridor“
Wen die Pensionsreform jetzt kalt erwischen wird
23.05.2025
Johannes Seidl sammelt regelmäßig Pfandgebinde in Linz und bringt sie zu einer Sammelstelle ...
Krone Plus Logo
63-Jähriger erzählt
Wie viel man als Pfandsammler in Linz „verdient“
18.06.2025
Der Beginn des muslimischen Fastenmonats fällt mit dem Faschingshöhepunkt zusammen – ein ...
Krone Plus Logo
Verzicht für Kinder?
Wirbel an Schule um Faschingskrapfen im Ramadan
01.03.2025
An der Unglücksstelle herrschte tiefe Betroffenheit. Feuerwehr, Rettung und Polizei waren vor ...
Krone Plus Logo
Gemeinde trauert
13-Jährige tot: „Wir stehen alle unter Schock“
02.07.2025
Auch Raucher – sowohl von klassischen als auch von E-Zigaretten – werden zur Kasse gebeten.
Krone Plus Logo
Drei Milliarden Euro
So trifft das Sparpaket jeden einzelnen Haushalt
25.01.2025
„Krone“-Redakteur Vergil Siegl hat den Selbstversuch gemacht und eine Woche lang nur einmal am ...
Krone Plus Logo
Was harte Diät bringt
Nur eine Mahlzeit am Tag – das passiert in 7 Tagen
25.08.2025
Auch so kann eine WM-Piste aussehen – das weiße Band der Paraski-WM in Marburg.
Krone Plus Logo
Unwürdige Paraski-WM
„Wir sind einfach Menschen zweiter Klasse“
07.02.2025
