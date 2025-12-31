Diese PLUS-Geschichten interessierten am meisten!

Bitter! Mbappe droht mehrwöchige Zwangspause
Bänderverletzung
Krone+ bietet exklusiven Zugang zu noch mehr Geschichten, Hintergründen und Services. Zum Jahresende werfen wir einen Blick in den Rückspiegel, welche Storys unsere PLUS-Leser 2025 besonders bewegten.
Das Jahr 2025 bot schöne Momente, aber auch reichlich Pleiten, Pech und Pannen, Tragisches und Schockierendes! Auch unsere PLUS-Abonnenten staunten über all die Vorkommnisse, die Österreich auf Trab hielten – und zu denen die „Krone“ wie gewohnt Fakten, Zahlen und Hintergrundinfos lieferte.
Unsere Top-Storys im Überblick
Natürlich (oder leider) kann in unseren Top-Storys weder Rekord-Pleitier René Benko, noch „Mietnomade“ Andreas Babler oder die marode Finanzsituation vieler österreichischer Gemeinden fehlen:
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.