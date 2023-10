Blitzkühlung und Säbel: Was Sektfans wissen müssen

Sprudel, Schampus, Blubberwasser: Keine Feier ohne Gläschen Sekt. Aber woran erkennt man eine gute Flasche? Warum sollte man auf Korkenknallen verzichten? Wie wird der Sekt für eine Spontanparty am schnellsten kalt? Und was hilft am besten gegen das Kopfweh danach? Krone+ hat zum „Tag des Österreichischen Sekts“ den Experten gefragt.