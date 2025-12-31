NFL-Tempel als Antrieb für unseren WM-Traum

Drei WM-Spiele in drei Football-Stadien – da zog das ÖFB-Team für die WM 2026 das große Los! Football-Fan Michael Gregoritsch freut sich vor allem auf die Partie im Stadion seines Lieblingsteams Dallas Cowboys. In der Heimat der wertvollsten Sportmarke der Welt geht es gegen Lionel Messi und Argentinien.
Das ist selbst für Donald-Trump-Verhältnisse kurios. Der US-Präsident möchte die Nationalsportart American Football umbenennen, um die Verwirrung rund um die beiden kursierenden Fußball-Bezeichnungen „soccer“ und „football“ zu beenden. Aber jeder, und sicher auch Trump, weiß, dass das schlichtweg unmöglich ist. Denn die NFL – National Football League – ist das größte und milliardenschwerste Sport-Business der Welt. 23 Milliarden Dollar Jahresumsatz weist die NFL aus. Die Stadien der 32 Teams gehören zu den modernsten und wertvollsten Immobilien der USA.
