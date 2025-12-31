NFL-Tempel als Antrieb für unseren WM-Traum

Das ist selbst für Donald-Trump-Verhältnisse kurios. Der US-Präsident möchte die Nationalsportart American Football umbenennen, um die Verwirrung rund um die beiden kursierenden Fußball-Bezeichnungen „soccer“ und „football“ zu beenden. Aber jeder, und sicher auch Trump, weiß, dass das schlichtweg unmöglich ist. Denn die NFL – National Football League – ist das größte und milliardenschwerste Sport-Business der Welt. 23 Milliarden Dollar Jahresumsatz weist die NFL aus. Die Stadien der 32 Teams gehören zu den modernsten und wertvollsten Immobilien der USA.